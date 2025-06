Accelerazione Inter, sorpasso su Milan e Juve per la giovane stella

La caccia ai talenti è aperta. Dopo aver detto addio a Simone Inzaghi, il club nerazzurro si tuffa sul mercato: sorpresa direttamente dalla Serie A

Un’estate all’insegna del cambiamento. Sembra essere questo il tema che riguarderà diverse big del nostro calcio, in primis l’Inter. Salutato Simone Inzaghi che si è accasato all’Al Hilal, adesso si attende solo l’ufficialità della nomina di Chivu come suo sostituto.

Dalla panchina al mercato, sono numerose le idee che la dirigenza avrebbe intenzione di provare a rendere realtà nelle prossime settimane. Una su tutte? Si parla di Serie A e di difesa, probabilmente il reparto che ha deluso maggiormente quest’anno ad Appiano Gentile.

Inter, colpaccio in Serie A: Juve e Milan ko

Si susseguono con forza le voci si un possibile approdo di Bisseck in Premier League, menter per Acerbi si parla di approdo in Arabia, all’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Ecco perchè Marotta starebbe provando a giocare su più tavoli, alla ricerca di profili giovani e di talento, in linea con le richieste di Oaktree. Il preferito? Gioca a Parma da neanche un anno e ha dimostrato di essere uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Il nome è quello di Giovanni Leoni, centrale romano che compirà 19 anni solo a fine dicembre.

Il club emiliano è stato lungimirante, arrivando ad acquistarlo l’estate scorsa dalla Sampdoria per appena 4,8 milioni di euro più eventuali bonus. Un vero affare, visto che il giovane difensore oggi è ambito dalle più importanti società di Serie A: su di lui, oltre all’Inter, sono fissi gli occhi di Milan e Juventus. Il rischio d’asta, dunque, è dietro l’angolo.

Leoni all’Inter: così Marotta anticipa tutti

Oaktree ha parlato chiaro: la proprietà concentrerà gli sforzi, in primis, sui giovani talenti da far crescere nel corso degli anni con la maglia nerazzurra. Leoni viene visto, probabilmente, come il più interessante per la difesa dell’Inter.

Una difesa che vedrà senz’altro Bastoni come leader tra presente e futuro, ma non solo. Serve una ‘svecchiata’ e così i colloqui col Parma potrebbero partire molto presto, perché Marotta è deciso ad anticipare in maniera netta la concorrenza ed evitare il rischio asta durante i mesi estivi. I ‘Ducali’ conosco bene il talento dell’ex centrale della Samp e così punteranno ad incassare una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro.

Anzi. Non è da escludere che il prezzo possa lievitare se Milan e Juventus dovessero decidere di farsi avanti in termini concreti. In questa stagione, l’unica con la maglia gialloblù, Leoni ha collezionato 17 presenze con 1 gol in 1205′ in campo. Lato stipendio non vi sarebbero problemi: al momento il 18enne guadagna appena 400mila euro a stagione. Un vero affare, anche sotto questo aspetto.