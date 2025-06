Calciomercato, che svolta: ha rifiutato quattro club e scelto l’Inter

In attesa di ufficializzare l’arrivo di Cristian Chivu in panchina, il club nerazzurro ha già messo a segno il primo colpo di mercato

Sono (state) e saranno settimane frenetiche queste in casa Inter, il club di Viale della Liberazione che nel giro di una manciata di giorni ha prima gettato alle ortiche la possibilità di vincere lo Scudetto, poi è capitolato in modo arrendevole nella finale di Champions League al cospetto del PSG e poi, 72 ore dopo la batosta di Monaco, ha salutato il tecnico Simone Inzaghi, che ha lasciato l’incarico a 4 anni esatti di distanza dal suo arrivo in città.

Le sorprese, oltretutto, non sono certo finite qui. Dopo aver provato a corteggiare in ogni modo Cesc Fabregas, individuato come erede perfetto del tecnico piacentino, la società meneghina ha scelto, forse un po’ forzatamente, una soluzione ‘interna’.

Sulla panchina della Beneamata siederà infatti una vecchia conoscenza del mondo Inter, quel Cristian Chivu capace di vincere il Triplete come calciatore agli ordini di José Mourinho e di regalare all’Inter, in qualità di tecnico della Primavera nerazzurra, il decimo Scudetto di categoria nella stagione 2021/22. Guarda caso una di quelle che hanno suscitato maggior rimpianto nella piazza per il clamoroso harakiri dei ragazzi di Inzaghi nella maledetta serata di Bologna nell’aprile del 2022.

Grazie ad alcune ottime operazioni finanziarie e agli ingenti introiti incassati con un percorso europeo a cui è mancato solo il sigillo finale per essere archiviato come straordinario, Marotta può operare sul mercato con più libertà d’azione rispetto agli anni precedenti. La nuove risorse a disposizione dello staff dirigenziale appaiono oltretutto, in questa fase, vieppiù necessarie per consentire al nuovo tecnico di lavorare con un materiale umano di qualità. Senza rinunciare all’esperienza.

Primo colpo Inter: bruciata la concorrenza inglese

Nell’ottima stagione del Marsiglia di Roberto De Zerbi – altro profilo seguito per la panchina, nonostante le smentite di rito del diretto interessato – le prestazioni dell’esterno offensivo brasiliano Luis Henrique sono state decisive per il conseguimento dell’obiettivo stagionale. Che era quello di approdare in Champions League senza passare dai preliminari.

Protagonista di un campionato da 7 gol e 8 assist – molti dei quali per il bomber Mason Greenwood, altro talento rivitalizzato dal lavoro del tecnico bresciano – il sudamericano ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club inglesi.

Secondo il portale britannico ‘Tbrfootball’, Manchester United, Newcastle, Nottingham Forest ed Everton si sono adoperate per chiedere informazioni al club francese in vista di un trasferimento del calciatore in Premier League. Lavorando con l’entourage del giocatore col dovuto anticipo però, l’Inter è riuscita a spuntarla battendo la folta concorrenza.

Il brasiliano è stato acquistato dai nerazzurri per circa 25/26 milioni di euro bonus inclusi. Con il club di Oaktree ha firmato un contratto quinquennale da 2,2 milioni a stagione. Sarà nella rosa che parteciperà al Mondiale per Club.