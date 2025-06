Inter, il vero budget sul mercato: la cifra aumenta in un solo caso | INTERLIVE

L’Inter è a un bivio decisivo per il futuro, l’inizio di un nuovo ciclo con Chivu: ecco il vero budget che stanzieranno i nerazzurri

La stagione appena conclusa – al netto del Mondiale per club che si giocherà tra giugno e luglio – ha lasciato l’amaro in bocca per tanti motivi in casa nerazzurra. Non è arrivato lo scudetto in maniera beffarda e neanche la Champions League, nonostante la grande cavalcata fino alla finale con il PSG.

Se dal punto di vista puramente sportivo i tifosi non possono essere soddisfatti, sicuramente il discorso cambia per Oaktree e se si analizzano i parametri economici. Infatti, il percorso europeo di Simone Inzaghi ha portato in dote oltre 100 milioni di euro a cui bisognerà sommare le altre voci in entrata e i proventi di botteghino e Mondiale per club.

Insomma, l’Inter chiuderà il bilancio in verde e sicuramente è una notizia, ma dovrebbe esserci anche il record di entrate della società, davvero niente male dopo una stagione che alcuni hanno definito fallimentare. Si è detto spesso nelle ultime settimane che l’Inter tornerà a investire sul calciomercato, ma quanto? E soprattutto per chi? Cerchiamo di fare chiarezza.

Il budget dell’Inter sul mercato. E come può aumentare

Secondo quanto risulta a Interlive.it, non ci saranno spese pazze nella prossima sessione di mercato. Anzi, chi si aspetta che cambi la maggior parte della rosa, resterà sicuramente deluso. La scelta di Chivu va comunque in questa direzione. Il nuovo allenatore proseguirà sulla scia di Inzaghi e vedrà puntellato il gruppo a sua disposizione.

Se dobbiamo azzardare una cifra, sarà tra i 40 e i 50 milioni di euro, sicuramente troppo poco per pensare a una rivoluzione. Attenzione, però, a una variabile che potrebbe cambiare parecchio le cose ed è quella relativa le uscite. Si parla molto dell’addio di Yann Bisseck, altri saluteranno a parametro zero e poi bisognerà valutare anche le offerte per Asllani e Frattesi.

Se alcuni o tutti i calciatori dovessero partire, abbassando anche il monte ingaggi, l’Inter potrebbe ritrovarsi nell’ordine di idee di spendere anche più di 100 milioni di euro, beneficiando appunto di quei risparmi o dei proventi in entrata. Insomma, tutto è in divenire, ma Chivu dal mercato potrà aspettarsi almeno un difensore, un centrocampista e due attaccanti. C’è anche la formula del prestito che, in alcuni casi, potrebbe essere ideale per arrivare a dama.