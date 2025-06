Rovella-Inter, tutta la verità: i primi approcci sei mesi fa | INTERLIVE

Nicolò Rovella piace da tempo all’Inter sul calciomercato: i nerazzurri lo valutano da mesi, ecco come stanno davvero le cose

Il nuovo corso con Cristian Chivu in panchina è pronto a partire e la società ha piena fiducia nel nuovo allenatore e in come riuscirà a insediarsi alla guida della squadra come erede di Simone Inzaghi. Il tecnico rumeno avrà bisogno anche di un calciomercato importante per far sì di ottenere fin da subito ottimi risultati alla guida del club nerazzurro.

Un nuovo molto delicato per cui la dirigenza dovrà farsi trovare pronta fin da subito è quello relativo il mediano davanti la difesa. Hakan Calhanoglu negli ultimi mesi ha accusato addirittura cinque infortuni che hanno inciso per forza di cose sul suo rendimento in questa stagione. Kristjan Asllani non sempre è stato all’altezza di occupare quel ruolo, per cui la società potrà trovare un sostituto di primo livello sul calciomercato.

Sono diversi i nomi in lista, dopo che si concluderà la cessione del calciatore albanese e tra questi c’è sicuramente Nicolò Rovella. Il regista ha giocato un’ottima stagione con la Lazio agli ordini di Baroni, è entrato nel giro della Nazionale italiana e ha grandi qualità nello spezzare il gioco e nel costruirlo.

Rovella piace all’Inter: come stanno le cose

L’interesse dell’Inter per Nicolò Rovella non è una novità delle ultime ore. Come vi abbiamo riportato già diversi mesi fa, si tratta di un calciatore per cui già Simone Inzaghi aveva dimostrato apprezzamento e che potrebbe fare molto bene nell’attuale composizione del gioco e del centrocampo dell’Inter.

Insomma, la dirigenza pensa che una mediana composta da Rovella e Calhanoglu, pronti ad alternarsi, sia un’assicurazione per il presente e il futuro del club. Peccato che la trattativa sia particolarmente difficile da portare avanti. Claudio Lotito è bottega cara e valuta il suo centrocampista non meno di 40 milioni di euro.

Allo stesso tempo, il calciatore non spingerà per l’addio. Si trova benissimo alla Lazio e in particolare nella città di Roma, in cui sta mettendo radici anche a livello familiare. Per tutte queste ragioni, non si è mai andati oltre il semplice gradimento tecnico per il calciatore. Occhio quindi alle principali alternative, con Nicolussi Caviglia in primo piano e anche Bernabé in lizza. L’ex Juve rappresenta forse l’erede ideale di Calhanoglu, a cifre non troppo alte.