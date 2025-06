Chiamata per Skriniar, il ritorno in Serie A è sempre più vicino

Possibile nuova avventura nel campionato italiano per l’ex centrale e capitano nerazzurro

In casa Inter le riflessioni su come e dove operare per rinforzare la rosa nerazzurra sono già in atto. A maggior ragione dopo la batosta in finale di Champions contro il PSG.

Mentre i nerazzurri cercano di attutire la ‘botta’ derivante dal 5-0 contro il PSG, parallelamente c’è un ex nerazzurro che sembrerebbe sempre più vicino a tornare nuovamente in Serie A. Il futuro rischia di regalare non poche novità per la carriera di Skriniar, che lasciò Milano per passare proprio al PSG, a parametro zero, nell’estate 2023.

Un addio pesante per la retroguardia della squadra di Inzaghi, anche se le attese con la maglia del PSG furono presto deluse. Il rendimento del 30enne slovacco fu decisamente inferiori a quanto la società parigina si sarebbe aspettata. E così l’avventura in Ligue 1 di Skriniar è durata appena un anno e mezzo. Oggi, almeno fino al prossimo 30 giugno, l’esperto centrale sarà un calciatore del Fenerbahce.

Skriniar, ci siamo: futuro ancora in Serie A

16 presenze nella Super Lig turca con 3 reti, 1 assist e 1440′ in campo. Numeri che evidentemente non basteranno all’ex interista per rimanere dov’è: il suo ritorno al PSG dopo il prestito di sei mesi è scontato. Ma il suo futuro non lo è e potrebbe rivelare un ritorno pazzesco in Serie A.

Si è parlato a lungo, negli anni scorsi, della possibilità che il classe 1995 potesse effettivamente tornare protagonista nel campionato che lo ha lanciato nel grande calcio. Prima con la Sampdoria, poi ben sei anni in maglia nerazzurra. Adesso l’idea, la suggestione che potrebbe diventare qualcosa di più che riporterebbe Skriniar in Serie A.

Due big in particolare starebbero pensando alla potenziale firma del difensore slovacco durante il mercato estivo: parliamo di Napoli e Roma.

Skriniar, doppia chance in Serie A

Nonostante a conti fatti l’Inter abbia dimostrato di aver bisogno di rinforzi di un certo peso in difesa, l’opzione nerazzurra per Skriniar al momento nemmeno esiste. Oaktree ha intenzione di puntare su profili più giovani per l’immediato futuro.

Così il centrale di proprietà del PSG, con il quale rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2028, potrebbe invece rientrare nelle mire di Roma e Napoli. Sia la dirigenza giallorossa che quella della società campione d’Italia stanno sondando il terreno, valutando un’offerta al PSG durante l’estate. Evidente, poi, come l’ex interista non rientri affatto nei piani del club di Al-Khelaifi: è previsto un nuovo addio, magari a titolo definitivo.

Il nodo più corposo per le due italiane rimane l’ingaggio: perché il contratto che lega Skriniar ai campioni di Francia parla addirittura di 9 milioni di euro a stagione. Uno stipendio impossibile da sostenere, visto il momento non proprio memorabile vissuto dall’ex Inter e l’età che avanza. Se questo scoglio dovesse venire superato, magari anche grazie alla collaborazione del difensore, allora se ne potrebbe riparlare.