Oggi rescinde il contratto: tutto fatto con l’Inter, manca solo l’annuncio

Attesa la chiusura del rapporto entro la fine della giornata, poi verrà formalizzato il passaggio al club nerazzurro su base biennale

L’Inter ha bruciato le tappe a tempo record per non lasciare sguarnita la panchina a ridosso della partecipazione al Mondiale per Club, dopo la partenza di Simone Inzaghi per Riyadh a fronte di un ingaggio pauroso.

Scartata controvoglia l’opzione prioritaria Cesc Fabregas a causa del muro invalicabile eretto dalla proprietà del Como, le valutazioni del presidente Giuseppe Marotta sono infine ricadute sul profilo di Cristian Chivu.

Già responsabile delle Giovanili dell’Inter e della formazione Primavera dal 2018 al 2024, il tecnico rumeno incarna pienamente i valori nerazzurri e rispecchia i canoni imposti della proprietà Oaktree sulla rivalutazione dei giovani prospetti.

Oltretutto, ha imparato tanto da Inzaghi sotto il profilo manageriale nel corso della sua passata esperienza all’Inter ed è quanto di più vicino al piacentino che il club possa permettersi al momento. Proprio per non spezzare troppo bruscamente quel filo conduttore che lo lega, per alcuni tatticismi, alla gestione tecnica precedente.

Adesso manca soltanto un ultimissimo step prima dell’ufficialità.

Chivu saluta e ringrazia il Parma, verso la (ri)presentazione ufficiale all’Inter

L’operazione portata avanti da Piero Ausilio negli scorsi giorni ha fruttato l’assenso di Chivu, sorpreso di un richiamo certamente inaspettato, ma ha lasciato perplesso l’ambiente del Parma, con il quale l’allenatore aveva inizialmente immaginato di proseguire visti i buoni risultati macinati in ottica salvezza.

Il club emiliano, nel rispetto delle volontà di Chivu, non eserciterà l’opzione di rinnovo automatico del contratto in essere e procederà, entro il termine della giornata odierna, alla risoluzione consensuale.

Senza di essa, infatti, non potrebbe affatto concretizzarsi il suo passaggio all’Inter in via ufficiale. Messi a posto gli ultimi dettagli burocratici, il club potrà dunque inoltrare tutte le carte – già firmate in sede nerazzurra nella mattinata dello scorso venerdì al cospetto dei dirigenti – agli organismi federali competenti, che procederanno al tesseramento.

Chivu percepirà 2,5 milioni di euro stagionali per i prossimi due anni, fino a giugno 2027.