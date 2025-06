Vuole giocare in Serie A: Inter pronta ad accogliere lo scarto del Liverpool

Il calciomercato nerazzurro s’infiamma, Marotta sorprende tutti con il colpo dalla Premier League: è un vero affare

La nuova Inter sta nascendo. I nerazzurri dopo aver scelto Chivu hanno ora bisogno della massima concentrazione in vista dell’imminente esordio nel Mondiale per Club tra poco più di una settimana contro il Monterrey.

Dal campo al calciomercato, un passo breve per la dirigenza di Viale della Liberazione che tra le tante occasioni da cui attingere durante i mesi estivi potrebbe concentrarsi non solo sull’attacco ma anche in mezzo al campo e sulla trequarti. Arnautovic ha già mandato un messaggio di saluti ai tifosi, dirà presto addio a zero pure Correa e l’Inter in tal senso è a caccia di un bomber che possa essere la prima valida alternativa a Thuram e Lautaro.

Tra i pensieri prioritari vi è anche la firma di un trequartista, un uomo che dia qualità tra le linee e che possa rifornire gli attaccanti centralmente. Si è parlato a lungo di Nico Paz, gioiello del Como che sembrerebbe avvicinarsi al ritorno al Real Madrid.

Dal Liverpool all’Inter: c’è il sì di Oaktree

Dall’Inghilterra nelle ultime ore è giunta una voce che potrebbe rivelarsi essere qualcosa di più e che farebbe sicuramente felice Cristiano Chivu. ‘Footballinsider247.com’ sostiene, infatti, come due italiane siano sulle tracce di uno dei talenti di casa Liverpool.

Si parla di Harvey Elliott, trequartista 22enne che parrebbe in uscita dai ‘Reds’. Il portale britannico parla di Serie A come destinazione ideale per il gioiello classe 2003, se effettivamente dovesse decidere di lasciare il Liverpool da qui alle prossime settimane. Un’occasione importante anche per età e costi: Elliott sarebbe perfetto.

Viene riferito come il calciatore abbia già rifiutato un’offerta del Nottingham Forest la scorsa settimana: il trequartista non ritiene di potersi adattare allo stile di gioco di Nuno Espirito Santo. Quindi, in caso di separazione, l’opzione italiana potrebbe decollare prima del previsto. Da Liverpool sono sempre più convinti che non sia adatto ai giocatori dei ‘Reds’.

Elliott all’Inter: è l’occasione giusta

Parallelamente anche dalla Bundesliga arrivano apprezzamenti per Elliott che, dunque, non rientra più tra le priorità di Arne Slot. Con Wirtz che parrebbe potersi trasferire ad Anfield, le porte per l’addio del calciatore inglese sembrerebbero pronte a spalancarsi.

Nico Paz e Arda Guler sono solo due dei nomi che nel corso degli ultimi mesi la dirigenza nerazzurra ha vagliato per rinforzare la trequarti: ora quello di Elliott sembrerebbe quello destinato a diventare il più caldo. Il giocatore, classe 2003, per costi e soprattutto carta d’identità rientra nei parametri ricercati da Oaktree. 1,3 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2027 per il gioiello cresciuto nelle giovanili del Fulham.

Il cartellino dell’inglese viene valutato intorno ai 30 milioni dal Liverpool: non è da escludere che Marotta possa provare a portalo in prestito con diritto di riscatto. Elliott nell’ultima stagione conclusa con la vittoria della Premier League ha giocato pochissimo: 28 presenze, perlopiù da subentrante, con comunque 5 reti e 3 assist vincenti tra campionato e coppe.