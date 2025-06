Servono 33 milioni: l’Inter vuole riportarlo in Italia

Non solo il Mondiale per Club, tra i pensieri di Marotta l’idea di un clamoroso ritorno in nerazzurro: a queste condizioni può firmare

La sfida di settimana prossima al Monterrey, primo avversario dei nerazzurri nella Coppa del Mondo per club, è solo il primo passo verso il futuro. Perché l’Inter, dopo aver chiuso in maniera deludente la stagione, non può non pensare al calciomercato.

La sfida, per Beppe Marotta, sarà ardua. Perché il gruppo che fino a qualche settimana fa era nelle mani di Simone Inzaghi, andrà rimpolpato in ogni zona del campo. E per farlo sarà necessario operare in maniera oculata pure sulle uscite che, inevitabilmente, impatteranno sulle finanze nerazzurre.

La difesa resta in primo piano, nonostante l’opzione di rinnovo annuale esercitata per trattenere Stefan de Vrij fino al 30 giugno 2026. L’Inter pensa alla firma di un grande nome per svecchiare la retroguardia, un profilo di spessore internazionale che sarebbe l’ideale per affiancare Bastoni e garantire di nuovo quella solidità a tratti persa negli ultimi mesi.

Inter, un grande rinforzo in difesa: spunta l’ex Serie A

A tal proposito si fa largo un’idea suggestiva che potrebbe prendere quota da qui alle prossime settimane. Un nome che già nel recente passato è stato accostato a diverse big del nostro calcio, Inter compresa. Un centrale che conosce benissimo la Serie A.

Nikola Milenkovic è un’idea che, secondo alcuni, potrebbe svilupparsi da qui alle prossime settimane. Perché la dirigenza di Viale della Liberazione stima il 27enne di Belgrado che negli ultimi anni ha giocato con la Fiorentina, dimostrando di essere tra i migliori del ruolo nel nostro campionato. La scorsa estate Milenkovic ha però fatto le valigie per vivere una nuova esperienza all’estero.

Su di lui ha puntato il Nottingham Forest che con una cifra decisamente bassa, poco più di 12 milioni di euro, si è garantito le prestazioni del roccioso difensore classe ’97 reduce da una prima grande stagione da protagonista in Premier League. E l’Inter? Lo scenario per le prossime settimane è già chiaro.

Inter, è Milenkovic il difensore ideale

33 milioni di euro la valutazione che gli inglesi fanno del forte difensore, messo sotto contratto fino al 30 giugno 2029. Sia per la scadenza contrattuale che per il costoso cartellino, non sarà affatto facile: stando ad alcune indiscrezioni, la dirigenza interista ci starebbe pensando.

Al suo esordio in Premier League, tra campionato e coppe, il difensore serbo ha collezionato 40 presenze con 5 gol e 2 assist vincenti diventando subito fondamentale per Nuno Espirito Santo. 3570′ sono parecchi, segnale anche delle eccellenti condizioni fisiche di Milenkovic che anche da quel punto di vista ha dimostrato pure a Firenze di essere una certezza.

Dal punto di vista salariale, poi, non vi sarebbero grossi ostacoli. Perché l’Inter non avrebbe problemi a garantire lo stipendio che attualmente Milenkovic percepisce al Nottingham Forest: circa 3,5 milioni di euro a stagione. In parallelo col Mondiale per club, dunque, potrebbero arrivare novità in tal senso.