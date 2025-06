Altro nazionale croato nel mirino dell’Inter: servono 22 milioni per il colpo

L’Inter del futuro parla sempre più croato: dopo Sucic nuova opportunità per il mercato nerazzurro, ecco la strategia

Tra meno di una settimana Monterrey ed Inter si affronteranno al Mondiale per Club, un appuntamento al quale i nerazzurri tengono in particolare modo. A maggior ragione dopo il finale di stagione decisamente deludente.

Il 5-0 contro il PSG è alle spalle, adesso tra campo e calciomercato c’è tanto a cui lavorare. Lo sa bene Marotta che sta pianificando le prossime mosse, consapevole di alcune lacune da colmare in vista della stagione 2025/26. La prima ‘tranche’ di mercato concessa per le squadre che parteciperanno al Mondiale ha portato già due novità importanti alla rosa di Cristian Chivu.

Luis Henrique, alla brasiliana arrivata settimana scorsa per 23 milioni di euro direttamente dall’Olympique Marsiglia, può essere l’arma in più nella prossima attesa competizione. Così come il gioiello Petar Sucic, che da tempo l’Inter aveva ‘bloccato’ per poi accoglierlo ad inizio mercato: un affare che di milioni ne è costato 14.

Non solo Sucic: la nuova Inter parla croato

Un investimento importante quello per il gioiello croato, classe 2003 dagli ampi margini di miglioramento che sarà certamente un pilastro del centrocampo nerazzurro da qui ai prossimi anni. Il 21enne sta trovando grande spazio con la Croazia, negli ultimi impegni della sua Nazionale.

Prima Gibilterra, poi la Repubblica Ceca: un talento indiscutibile che al fianco di un veterano come Modric sta già brillando di luce propria. Ma l’Inter e il calcio croato andranno, presto, evidentemente molto più d’accordo del previsto. Perché un altro croato che potrebbe solleticare la dirigenza di Viale della Liberazione porta il nome di Josip Sutalo.

La questione legata al nuovo difensore centrale da affiancare a Bastoni e Pavard è da tempo sotto gli occhi di tutti. L’Inter sarebbe rimasta infatti impressionata dalle prestazioni del roccioso centrale 25enne, cresciuto come Sucic nelle giovanili della Dinamo Zagabria e passato due anni fa all’Ajax per poco più di 20 milioni di euro.

Inter, idea Sutalo: la situazione

Di piede destro, capace di giocare sia nella difesa a quattro che nella difesa a tre, Sutalo sarebbe una pedina facilmente inseribile nello scacchiere di Cristian Chivu.

Quest’anno la difesa dell’Inter ha mostrato limiti preoccupanti spesso e volentieri nati per la carta d’identità di alcuni nerazzurri evidentemente troppo in là. 25 anni, nel pieno della maturità calcistica e con una discreta esperienza internazionale, per il nazionale croato servirebbero circa 22 milioni di euro: una cifra assolutamente alla portata del club di Oaktree.

Sutalo è sotto contratto con l’Ajax fino al 30 giugno 2028 a 2,5 milioni di euro a stagione. Con i ‘Lancieri’ ha collezionato 45 presenze tra campionato e coppe, condite da 3 reti in oltre 3900′ collezionati in campo.