Vogliono Lautaro per vincere la Champions: offerta spropositata all’Inter

Il centravanti argentino e capitano nerazzurro al centro di nuovi rumors di calciomercato. Un top club pronto a fare follie per avere Martinez

Al giusto prezzo, nessuno è incedibile. È una legge non scritta che i tifosi dell’Inter, ma anche di tutte le altre squadre di Serie A, hanno imparato a conoscere negli ultimi anni. Tra i giocatori che, tuttavia, sembravano più certi di restare in nerazzurro, c’era senza dubbi Lautaro Martinez. Non fosse altro perché è il capitano della Beneamata e ha rinnovato il suo contratto fino al 2029 appena dieci mesi fa, con tanto di adeguamento dell’ingaggio.

Nonostante la stagione appena conclusa non sia stata eccellente, sia mister Chivu che il presidente Marotta hanno intenzione di puntare sul Toro di Bahia Blanca per ripartire già nel Mondiale per Club. Ma c’è chi proverà a mettersi tra l’Inter ed il suo numero 10, sebbene il suo agente abbia ribadito la voglia di stare a Milano. Si tratta dell’Arsenal, che è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Arteta per l’annata 2025-26.

Non è la prima volta, peraltro, che i Gunners guardano in casa nerazzurra. Nei mesi scorsi anche Marcus Thuram era stato accostato al club londinese. Lo scopo è quello di provare a prendere un grande bomber per dare l’assalto alla prima Champions League della loro storia. O comunque tornare almeno a vincere la Premier, come non accade da ben ventuno anni.

Calciomercato Inter, 120 milioni dall’Arsenal per Lautaro Martinez

Secondo quanto riportato dal sito sudamericano ‘El Crack Deportivo’, l’Arsenal starebbe pensando di offrire la cifra monstre di 120 milioni di euro per convincere l’Inter a cedere Lautaro Martinez. Una somma che stabilirebbe un nuovo record, andando a superare i 113 milioni che il Manchester United spese per Romelu Lukaku. Se davvero dovesse arrivare questa proposta indecente, sarebbe difficile per il fondo Oaktree rifiutarla.

Di certo con quei soldi l’Inter potrebbe prendere ben tre nuovi attaccanti. Ad oggi gli obiettivi più caldi rispondono ai nomi del danese Rasmus Hojlund, che i Red Devils valutano 40-45 milioni di euro, e del francese Ange-Yoan Bonny, per il quale il Parma chiede una ventina di milioni. Resterebbe un bel gruzzoletto ancora a disposizione, con il quale si potrebbe tornare a dare l’assalto a Mateo Retegui dell’Atalanta (valutato 50-55 milioni).

In questi giorni è stato riaccostato il nome di Rashford, tornato allo United poiché l’Aston Villa ha deciso di non riscattarlo. L’inglese, però, guadagna troppo – circa 13 milioni a stagione – per il club di Oaktree.