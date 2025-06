L’ex Juve nel mirino, Chivu l’ha chiesto alla dirigenza dell’Inter

La richiesta del neo tecnico nerazzurro può sparigliare le carte in tavola: i dettagli

Un quadriennio che si è chiuso ed una nuova era che sta per cominciare. Addio Simone Inzaghi, benvenuto – o meglio, bentornato – Cristian Chivu. Lo scenario in casa Inter è oggi chiarissimo pure ai tifosi che non aspettano altro che conoscere i volti dei prossimi rinforzi.

Una campagna acquisti che è in realtà già cominciata e che ha visto l’ingresso ad Appiano Gentile prima del centrocampista croato, arrivato direttamente dalla Dinamo Zagabria, Petar Sucic. È stato poi il turno di Luis Henrique, ala brasiliana che Marotta e Ausilio hanno scippato al Marsiglia con l’idea di portarlo subito al Mondiale per Club.

L’ultimo importante appuntamento di un’annata nella quale i nerazzurri hanno coltivato tantissimo e raccolto, purtroppo, troppo poco. Nel frattempo le manovre per arricchire la rosa di Chivu vanno avanti ed un nome in particolare, per la difesa, potrebbe stupire i tifosi della ‘Beneamata’.

Inter, rispunta l’ex Juve per la difesa

Servirà un investimento oculato ma audace, importante, per riportare ai fasti di un tempo la retroguardia nerazzurra. Una difesa che nell’ultimo anno ha perso colpi, probabilmente per l’avanzare inesorabile della carta d’identità di alcuni pilastri, Acerbi, de Vrij e Darmian su tutti.

Si ripartirà in ogni caso proprio da loro. Si ripartirà, forse, anche da Radu Dragusin. Almeno questo potrebbe essere un altro nome gradito a Cristian Chivu. Il suo connazionale conosce benissimo la Serie A, anche se oggi è sotto contratto con il Tottenham fino al 30 giugno 2030 e, soprattutto, out da tempo per un grave infortunio al ginocchio. Il difensore ha visto i compagni, a fine stagione, alzare al cielo l’Europa League vinta contro il Manchester United.

Dragusin, come può prenderlo l’Inter

Dragusin è una scommessa che l’ex tecnico del Parma potrebbe voler provare a vincere. Il cartellino del classe 2002 è stato prelevato dal Genoa un anno e mezzo fa: per gli ‘Spurs’ una spesa vicina ai 25 milioni di euro.

Dragusin nella stagione appena chiusa ha racimolato 28 presenze – di cui 16 in Premier League – con appena 2180′ in campo senza né reti né assist. Il suo futuro, al momento, non è in discussione anche se davanti alle condizioni giuste il club di Oaktree potrebbe anche provare a farsi avanti per accontentare l’ex difensore rumeno. Da un grande centrale del passato ad uno dei più talentuosi del presente, sul quale la Juve appena due anni fa decise di non credere più.

Al di là del cartellino che oggi viene valutato intorno ai 30 milioni, la questione ingaggio non sarebbe un problema per Marotta: il 27enne di Bucarest, ad oggi, guadagna 2,9 milioni di euro a stagione. Decisamente meno di Bastoni ma anche di veterani come de Vrij.