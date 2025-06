“Mi mancherai”: Frattesi allo scoperto, annunciato l’addio all’Inter

La separazione con i nerazzurri è ormai praticamente certa. Le parole del centrocampista romano non lasciano alcun dubbio sul destino del giocatore

Sono giorni impegnativi per l’Inter. Il Mondiale per Club è ormai alle porte e quindi la squadra ha raggiunto da poco gli Stati Uniti per iniziare la preparazione. Ma la rosa è leggermente differente rispetto al passato. Alcuni giocatori hanno già salutato la squadra senza prendere parte alla manifestazione prevista in terra americana.

E l’annuncio è stato dato direttamente da Frattesi. Su Instagram il centrocampista romano ha salutato uno dei suoi compagni confermando che l’avventura con l’Inter è praticamente finita. Un messaggio struggente e che conferma come il gruppo era molto compatto nonostante le grandi difficoltà in una stagione che ha visto il club terminare senza titoli. Naturalmente l’Inter dovrà decidere come sostituirlo.

Frattesi ‘annuncia’ una cessione

Al momento l’Inter è concentrata principalmente sul Mondiale per Club. La presenza in terra americana di Marotta e Ausilio confermano come il calciomercato per ora è un qualcosa di secondario almeno per quanto riguarda le entrate. Sulle uscite, invece, qualche movimento c’è già stato ed uno è stato confermato da Frattesi.

Arnautovic non è più un giocatore dell’Inter

“Mi mancherai fratello“, così su Instagram Frattesi ha salutato Arnautovic. Un messaggio arrivato dopo un lungo saluto dell’austriaco ai tifosi dopo la scadenza del contratto e la decisione del club nerazzurro di non rinnovare con il giocatore.

“Il mio tempo nel posto che ormai chiamo casa è giunto al termine – l’ammissione di Arnautovic – non è mai facile dire addio, soprattutto quanto si tratta di una famiglia. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per avermi aiutato a dare tutto ciò che avevo per la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi che ci sono stati al fianco in ogni momento. Un onore lottare per voi e indossare la maglia con orgoglio. Sono certo che l’Inter non mi lascerà mai“.

Parole che confermano il forte legame fra Arnautovic e l’Inter. I nerazzurri, però, non hanno assolutamente deciso di rinnovare il contratto e la sua esperienza con il club di viale della Liberazione è praticamente terminata.

Bonny al posto di Arnautovic

La partenza di Arnautovic costringerà l’Inter a dover trovare un sostituto. E il nome in pole position è quello di Bonny del Parma, giocatore che piace da tempo anche per la presenza di Chivu in panchina.