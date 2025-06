Asllani per lo scarto del Milan: l’Inter è pronta a chiudere

Valutazioni del club nei confronti del centrocampista albanese in uscita dell’Inter, può scavalcare il collega di reparto sul mercato

Non è un segreto che il rapporto fra Kristjan Asllani e l’Inter non sia mai decollato. Vuoi per il fatto che nel suo stesso ruolo siede ancora un inamovibile Hakan Calhanoglu, vuoi per alcune piccole mancanze e prestazioni poco convincenti.

Adesso, dopo tre stagioni di permanenza in nerazzurro, il centrocampista albanese potrebbe avere l’occasione di rilanciarsi altrove. Quella della cessione in questa sessione estiva di mercato è più che un’idea per la dirigenza, ma alla base ci dovranno essere le giuste condizioni per far sì che ciò possa avvenire senza intoppi.

Anzitutto, Piero Ausilio dovrà avere contezza delle papabili destinazioni e capire quali fra queste potrebbero fare al caso dell’Inter nell’ottica di una trattativa, al fine di ricavarci il più possibile sul piano economico.

Di recente s’è palesata la Fiorentina, una piazza importante che ha ricostruito la propria reputazione anche in Europa anche grazie alla presenza di qualche outsider in rosa. Asllani ha già strizzato l’occhio e potrebbe trovare giovamento dalle meccaniche di gioco di Stefano Pioli. Ma la valutazione del suo cartellino intorno ai 15 milioni, almeno per il momento, sarebbe troppo bassa per far scattare la scintilla della trattativa.

Asllani rappresenta comunque una delle due opzioni principali che la Viola starebbe prendendo al vaglio per rinforzare il proprio reparto mediano. Al suo seguito, leggermente più defilata, c’è infatti l’ombra di Ismael Bennacer. Lo ha riportato di recente ‘La Gazzetta dello Sport’.

Bennacer pupillo di Pioli, ma Asllani è avanti nella caccia al mediano della Fiorentina

Bennacer risulta ancora sotto contratto con il Milan e è di rientro dal prestito annuale all’Olympique Marsiglia, club francese che non lo riscatterà sulla base dei 12 milioni pattuiti in precedenza coi rossoneri.

L’algerino è oltretutto una vecchia conoscenza di Pioli, ma i precedenti fra i due potrebbero non avere voce in capitolo se le richieste d’ingaggio dovessero ancora attestarsi intorno ai 4 milioni di euro stagionali. Ben più di quanto attualmente percepito dal portiere spagnolo Davide De Gea, protagonista di una grande annata e fresco di rinnovo di contratto fino a giugno 2027.

È dunque probabile che la Fiorentina possa preferire l’opzione Asllani piuttosto che la sua alternativa Bennacer, nel caso in cui dovesse esser trovata una quadra attorno alle cifre dell’eventuale cessione dai parte dell’Inter.