Chivu ha detto sì, l’Inter lo riporta a casa: rinforzo a centrocampo

Cifra già stabilita per il ritorno in maglia nerazzurra, tutti i dettagli

Mentre si fa strada l’ultimo impegno stagionale, quel Mondiale per Club nel quale l’Inter intende sperimentare in vista della prossima stagione, la dirigenza nerazzurra si sta già impegnando per mettere a disposizione i rinforzi giusti nelle mani del neo tecnico, Cristian Chivu.

La scelta di puntare sull’allenatore rumeno per molti è stata vista come un azzardo, Marotta stesso l’ha definita coraggiosa. Ma l’Inter, dopo un’annata stressante, carica di impegni e che ha riservato più schiaffi che soddisfazioni al gruppo nerazzurro, deve voltare pagina in maniera decisa. Da qui l’idea di guardare con lungimiranza ad un tecnico emergente dopo l’addio di Inzaghi.

Per costruire una squadra giovane e vincente, che sappia ritornare a trionfare in Italia e che rimanga tra le prime della classe pure in Champions League. Oaktree, d’altronde, ha sempre trasmesso la volontà di offrire un’Inter giovane, consolidando il gruppo degli italiani.

Ritorno a centrocampo: l’Inter pesca in Serie A?

Un mix tra veterani esperti e talenti emergenti, questa l’idea della proprietà che a questo punto sembrerebbe aver già preso una decisione importante per un reparto in particolare: il centrocampo. Occhi in Serie A, per un’operazione che accontenterebbe anche e soprattutto Chivu.

Mentre si fanno largo le voci sull’interesse della Saudi Pro League e del Galatasaray per Hakan Calhanoglu, la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe pensare di riportare a casa Giovanni Fabbian.

Il centrocampista di scuola nerazzurra, classe 2003, è reduce da una buona annata con il Bologna con il quale ha pure conquistato una Coppa Italia vinta in finale contro il Milan. Un segno del destino quello che potrebbe rappresentare per Fabbian, interista da sempre e oggi pedina assai gradita pure a mister Chivu.

Il 22enne di Camposampiero è stato ceduto a titolo definitivo due anni fa ai felsinei, per una cifra relativamente bassa e di poco inferiore ai 6 milioni di euro. Ora l’idea dell’Inter, anche e soprattutto nell’ottica di un ringiovanimento totale della rosa, potrebbe riportare Fabbian ad Appiano Gentile. Il come è già stato definito.

Fabbian-Inter, che ritorno: i dettagli

L’Inter, nel contratto di cessione di Fabbian al Bologna, ha strappato una clausola di ricompra grazie alla quale – evidentemente – il giovane talento potrebbe presto fare ritorno in maglia nerazzurra.

Il diritto di ricompra in favore dei nerazzurri è valido entro il prossimo 30 giugno ed ammonta a 12 milioni di euro. Fabbian, dopo l’esperienza assai formativa in Serie B con la maglia della Reggina, si è consacrato a Bologna in A. Coi rossoblù ha racimolato quest’anno ben 41 presenze tra campionato e coppe, con 4 reti e 1 assist vincente. Il suo stipendio, attualmente, è di appena 400mila euro netti all’anno.