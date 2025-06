Colpo a sorpresa dell’Inter: il gigante tedesco per 40 milioni

Prosegue la ricerca di un attaccante per i nerazzurri. In viale della Liberazione si segue da vicino un giocatore che ha un prezzo sui 40 milioni

Due attaccanti per completare il reparto offensivo. Questa è una delle priorità dell’Inter in questo calciomercato estivo. I nerazzurri, con le uscite a zero di Arnautovic e Correa, sono ‘costretti’ ad intervenire per sostituirli. E nelle ultime ore è ritornato un nome nuovo per quanto riguarda il club di Oaktree.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha confermato quanto anticipato dalla nostra redazione lo scorso 31 maggio. Al momento il giocatore non è una priorità. Ci sono altri nomi in cima alla lista e quindi non è previsto alcun affondo nei confronti del calciatore. Ma, comunque, si tratta di una pista da seguire con molta attenzione visto che parliamo di un profilo interessante e che ha voglia di cimentarsi in una big europea.

Calciomercato Inter: occhi in Germania

L’Inter guarda in Germania per rinforzare il proprio attacco. Il giocatore sembra essere nel mirino di Marotta e le sue prestazioni potrebbero convincere i nerazzurri a fare un tentativo. Per il momento si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata in futuro.

Mercato Inter: Woltemade nel mirino, ma Hojlund è la priorità

L’Inter segue da vicino Woltemade. L’attaccante dello Stoccarda ha una valutazione intorno ai 40 milioni di euro e i nerazzurri potrebbero ragionare sulla possibilità di andare a chiudere una operazione simile. Da sottolineare come il calciatore al momento non è una priorità di viale della Liberazione.

In cima ai desideri, anche per richiesta di Chivu, c’è Bonny del Parma. E si continua a seguire da vicino anche Hojlund per fare una accoppiata di giocatori giovani e di talento. Naturalmente si tratta di una doppia operazione non semplice da chiudere e quindi in viale della Liberazione si stanno valutando anche le alternative.

Roma e Inter su Woltemade

Non solo l’Inter, su Woltemade c’è anche il forte interesse della Roma. Per adesso si è nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà meglio la situazione nelle prossime settimane.