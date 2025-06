Osservato speciale al Mondiale per club: l’Inter si consola dopo Mastantuono

L’Inter ha tentato di sondare il terreno per Franco Mastantuono, ma ora è del Real Madrid: occhio a un altro colpo dal River

Il Mondiale per club sta per aprire i battenti e l’Inter si troverà in un girone non molto complicato, dove l’altra squadra in lizza per centrare la qualificazione è sicuramente il River Plate. Gli argentini hanno la voglia tipica del Sud America unita a delle buone capacità tecniche e atletiche, quindi rappresentano un avversario non molto conosciuto e a cui l’Inter dovrà adeguarsi per raggiungere buoni risultati in America.

Sullo sfondo, però, non si può nascondere che ci siano degli interessi comuni tra i due club e che potrebbero infiammarsi proprio nel vivo della competizione intercontinentale. Negli scorsi mesi, vi abbiamo riportato l’interesse dell’Inter per Franco Mastantuono: l’esterno offensivo dalle enormi qualità tecniche, però, ha scelto il Real Madrid e sarà un nuovo calciatore delle Merengues da luglio in poi.

In lizza c’era anche il Psg, per cui a un certo punto la concorrenza è diventata davvero troppo importante per l’Inter come per tutti i club italiani. Marotta e Ausilio, però, potrebbero consolarsi con un altro possibile colpo dal River Plate, anche se infiamma molto meno rispetto a Mastantuono.

Non solo Mastantuono: altri due affari tra Inter e River

Negli scorsi giorni, si è parlato di un’operazione a parti invertite. Gli argentini, infatti, hanno messo gli occhi su Valentin Carboni, che intanto disputerà il Mondiale per club proprio con i nerazzurri. La trattativa potrebbe decollare in prestito o comunque garantendo all’Inter una clausola di riacquisto per non avere nessun rimpianto per il fantasista, che sta facendo fatica a imporsi in Europa.

Occhio, però, a un altro profilo in entrata per la Beneamata. Infatti, ai nerazzurri è stato proposto Lautaro Rivero. Si tratta di un difensore centrale molto giovane, aggressivo e bravo in copertura che gli intermediari hanno messo sul tavolo delle trattative a prezzi decisamente contenuti.

L’Inter può tenerlo in considerazione per il futuro ma, comunque dovessero andare le cose, difficilmente lo porterebbero subito a Milano, lasciandolo ancora in prestito al River o in un club minore di Serie A.