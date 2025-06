Clamoroso, Oaktree sta già vendendo l’Inter: ecco le prove

La strategia del fondo statunitense aprirebbe le porte alla cessione nel prossimo futuro, mosso il primo passo in questa direzione

Sin dagli albori del proprio insediamento alla guida dell’Inter, dopo averne rilevato le quote societarie dalla vecchia gestione Suning, Oaktree Capital Management ha dato la sensazione di non volervi restare poi così a lungo come ci si aspetterebbe da una qualsiasi altra proprietà calcistica. Ciò, però, non deve affatto sorprendere.

Il fondo statunitense è da considerarsi a tutti gli effetti come un vettore d’intermezzo fra la vecchia gestione, portatrice di parecchi disordini finanziari, e quella che verrà: più solida, con un piano di gestione proiettato alla crescita, possibilmente di lunga durata. In altri termini, Oaktree lavora affinché l’Inter venga ceduta di nuovo, prima o poi. E gli incassi saranno tanto straordinari da riuscire a recuperare ampiamente tutti gli investimenti fatti fino a quel momento.

Per far sì che questo obiettivo venga presto raggiunto, il fondo ha intrapreso un cammino manageriale improntato alla rinascita del brand nerazzurro. Ogni cosa dovrà esser perfetta.

Nuovi accordi di sponsorizzazione con colossi internazionali sono stati raggiunti o consolidati, è stata definita una politica di trasferimenti sul mercato ben precisa ed orientata all’investimento sui giovani prospetti. Tutto questo ha già sortito effetti positivi sulla salute delle casse societarie, anche grazie all’aiuto degli enormi successi collezionati sul campo dalla squadra, ma non è ancora abbastanza.

Inter, via al rimborso del bond da 412 milioni. È il primo passo di Oaktree verso la cessione?

Il fondo statunitense vorrà cedere il club nel momento in cui potrà reggersi sulle proprie gambe e vanterà di aver raggiunto la piena autonomia, anche con un nuovo stadio alle spalle. E non c’è autonomia o indipendenza senza essersi prima liberati di ogni debito pendente.

Perciò, Oaktree ha optato per un ulteriore, grosso step. Il primo, forse, che apre il lento ma inesorabile cammino della cessione: quello del rimborso anticipato dei bond da 412 milioni di euro, con scadenza nel 2027.

A seguito della diramazione del comunicato ufficiale di Inter Media & Communication, di questa tematica ne ha parlato il giornalista Carlo Festa, per ‘Il Sole 24 Ore’: “Questa operazione serve a raggiungere una migliore struttura finanziaria ed è propedeutica alla futura cessione del club. L’asticella del prezzo è però elevata: almeno due o tre volte il fatturato aziendale”, ha scritto in un recente post sul proprio profilo ‘X’.

Oaktree è pronto a rifinanziare l’Inter Bank of America è al lavoro. L’operazione serve ad avere migliore struttura finanziaria e costo del debito. Propedeutica a futura cessione del club. L asticella del prezzo è però elevata: tra le 2 e 3 volte il fatturato. — carlo festa (@carlopaolofesta) June 14, 2025

Nessuna ricapitalizzazione, ma un rifinanziamento a tassi d’interesse più bassi. Così Oaktree farà fronte al proprio impegno e Bank of America, uno degli istituti più forti al mondo, ha già raccolto l’incarico. Intanto, secondo vari rumors, ci sarebbero alcuni fondi di private equity e investitori che seguono con attenzioni ogni sviluppo, pronti al rilevamento.