Inter, ritorno di fiamma in difesa: è il nuovo Bremer

L’Inter deve sistemare da tempo la casella relativa il nuovo difensore centrale: occhio a un profilo che somiglia a Bremer

Riavvolgiamo il nastro e torniamo indietro di un paio di anni per capire quanto successo per quanto riguarda l’Inter e la sua difesa. I nerazzurri hanno cercato a più riprese di blindare la retroguardia a tre, cercando un nuovo perno da schierare al centro tra Bastoni e Pavard – o Bisseck che nel frattempo ha trovato sempre più spazio da titolare.

Il primo nome nel mirino è stato quello di Gleison Bremer: il brasiliano è stato trattato a lungo con il Torino e sembrava davvero vicino a vestire la maglia della Beneamata, ma poi si è inserita la Juve, ha fatto saltare il banco e ha aumentato tutte le cifre per il club granata e il calciatore, riuscendo a portare il brasiliano a Torino.

La storia si è ripetuta, anche se in maniera meno eclatante, per Alessandro Buongiorno. Il difensore della Nazionale italiana piaceva parecchio, ma alla fine il Napoli ha avuto la meglio e ora Antonio Conte si gode un calciatore di fare la differenza in marcatura, proprio come serviva all’Inter per migliorare il suo reparto. Ora la carta d’identità di Acerbi parla chiaro e anche de Vrij non è giovanissimo, per cui si tratta di un investimento che non può essere rimandato.

L’Inter ripensa a Nathan Zeze: il nuovo Bremer per Chivu

Da tempo si parla di chi potrebbe davvero arrivare in difesa per l’Inter. Tra i vari Beukema, Solet e De Winter, c’è un profilo che gioca all’estero e potrebbe fare la differenza a Milano: si tratta di Nathan Zeze. I più attenti avranno già capito che si tratta di un ritorno di fiamma, dato che già la scorsa estate il difensore 19enne era entrato nel mirino dell’Inter come vice Bastoni.

Il francese alto 190 centimetri ha totalizzato 18 presenze in stagione, facendo molto bene in Francia con il Nantes. Ha una struttura fisica e un tempo di intervento che lo rendono perfetto come centrale di una difesa a tre, anche se può giocare pure come braccetto sinistro.

Insomma, parliamo di un ragazzo dal futuro assicurato che ricorda Bremer per potenza e senso del pericolo. La sua valutazione è sui 15 milioni di euro, neanche troppo per un talento che all’Inter, con le giuste indicazioni, potrebbe fare subito bene.