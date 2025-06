Lascia l’Inter dopo 3 anni: ha steccato, le valigie sono pronte

L’arrivo di Chivu in panchina sta cambiando molto anche in chiave calciomercato. Un calciatore è ormai in procinto di lasciare il club nerazzurro

Marotta e Ausilio devono rinforzare la rosa a disposizione di Chivu e alcuni acquisti dovranno essere finanziati dalle cessioni. Un giocatore è ormai in procinto di lasciare il club nerazzurro dopo tre anni in cui non ha mai realmente convinto.

L’arrivo di Chivu non sembra aver cambiato la situazione. L’Inter non ha alcuna intenzione di puntare su di lui e per questo motivo si parla tanto della possibilità di una sua partenza nel prossimo calciomercato. Per adesso siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che dovrà arrivare la proposta giusta. Ma il destino del giocatore è praticamente segnato e neanche il Mondiale per Club sembra essere destinato a cambiare il suo futuro.

Calciomercato Inter: giocatore ai saluti, destino segnato

Le ultime notizie confermano quanto anticipato dalla nostra redazione sul giocatore. Il destino è ormai deciso e il Mondiale per Club sarà la manifestazione che concluderà l’esperienza con il club nerazzurro. Resta da capire se sarà una cessione definitiva oppure verrà utilizzato come pedina di scambio.

Mercato Inter: Asllani sempre più vicino alla cessione

L’avventura di Asllani con l’Inter è ormai agli sgoccioli. L’albanese in questi tre anni non ha mai realmente convinto e l’arrivo di Chivu non ha cambiato le sorti del giocatore. La partenza sembra essere una cosa certa e vedremo se sarà a titolo definitivo oppure si adotterà una formula diversa per magari portare il centrocampista a ritornare ad un livello che consentirà ai nerazzurri di guadagnare un cifra importante.

Resta possibile anche l’utilizzo di Asllani come pedina di scambio nel prossimo calciomercato. Il giocatore piace da tempo a diversi club e l’Inter ragiona sulla possibilità di metterlo sul piatto per abbassare magari la cifra da spendere per andare a prendere un calciatore di livello.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Asllani è pronto a dire addio all’Inter per iniziare una nuova esperienza in Serie A e subito dopo il Mondiale ci si potrebbe concretizzare il suo addio.

Asllani resta in Serie A?

Il futuro di Asllani potrebbe essere in Serie A. Diverse squadre lo stanno cercando e a questo punto non ci resta che attendere la fine del Mondiale per avere delle notizie maggiori.