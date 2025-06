Calhanoglu al Galatasaray: è arrivato l’annuncio, addio Inter

Il futuro del centrocampista turco continua a tenere banco. La sua cessione si fa sempre più probabile

Il Mondiale per Club sarà l’ultima competizione di Calhanoglu con la maglia dell’Inter? Una possibilità da tenere in considerazione, almeno stando alle ultime indiscrezioni. La dirigenza non vorrebbe privarsi del regista visto la sua importanza nel sistema di gioco dei nerazzurri, ma ci sono alcune questioni che aprono a una sua partenza.

La squadra in pole position per acquistare Calhanoglu è il Galatasaray. I turchi vorrebbero riportare il giocatore in patria e per farlo potrebbe affondare già il colpo nelle prossime ore. L’idea sarebbe quella di chiudere il discorso magari già nei primi giorni di luglio, per consegnarlo a mister Okan subito dopo il Mondiale per Club e al via della preparazione per la prossima stagione.

Inter: la posizione sull’addio di Calhanoglu

Nessuna chiusura da parte dell’Inter su una possibile cessione di Calhanoglu. Il contratto in scadenza nel 2027 e l’età (31 anni compiuti a febbraio) sono fattori che giocano in favore della vendita dell’ex Milan, sappiamo infatti qual è la filosofia del fondo Oaktree.

La richiesta di 40 milioni sembra più che altro di facciata, alla fine il via libera dell’Inter potrebbe arrivare anche a 20/25 milioni, una cifra che comunque consentirebbe di fare una plusvalenza importante visto che il turco fu preso a parametro zero.

Calhanoglu al Galatasaray: il doppio annuncio

Per adesso il Galatasaray non ha affondato il colpo. Solitamente i turchi puntano a non spendere grosse cifre per i cartellini dei grandi calciatori, garantendo loro un ingaggio importante: a Calhanoglu potrebbero essere offerti 9/10 milioni a stagione, rispetto ai 6,5 che percepisce attualmente a Milano.

Dalla Turchia iniziano ad arrivare segnali inequivocabili, mentre il papà di Calhanoglui sui social si è espresso in un modo piuttosto chiaro: “Spero che un giorno verrai a giocare per il Galatasaray“.

Poi ci sono le dichiarazioni di un giornalista turco molto vicino al play dell’Inter: “Mi ha detto che è in contatto con il club giallorosso. Il Galatasaray lo vuole e anche lui vuole la squadra di Istanbul“.

Insomma, tutte cose che avvicinano Calhanoglu al Galatasaray. E nelle prossime ore l’agente del giocatore è atteso a Istanbul per fare un punto della situazione e capire la fattibilità dell’operazione.

Inter: Bernabé o Keita al posto di Calhanoglu

Con Rovella complicatissimo, l’Inter potrebbe davvero fiondarsi su Bernabé per sostituire Calhanoglu. Chivu lo conosce molto bene per averlo allenati a Parma fino a qualche settimana fa.