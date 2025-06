Gelo Dumfries, tifosi dell’Inter in ansia per l’olandese

Il mercato estivo può ribaltare il futuro del nazionale olandese e i tifosi temono il peggio: tentazione irresistibile lontano dalla Serie A

Da Inzaghi a Chivu, le ambizioni dell’Inter restano le stesse: primeggiare tanto in Serie A quanto in Champions League.

Sullo sfondo ma non troppo il Mondiale per Club, nel frattempo la dirigenza di Viale della Liberazione programma un futuro carico di novità: Marottae Ausilio sono al lavoro per far felice Chivu, chiamato al grande salto dopo la buona annata al Parma.

Si parla non solo di nuovi acquisti ma anche di addii: e quello di Denzel Dumfries rappresenterebbe una mazzata tremenda, per la squadra ma anche per i tifosi. Un giocatore fondamentale nel gioco nerazzurro, l’olandese è reduce da un’annata da vero leader con numeri che non potevano non portare l’attenzione di grandi società.

Addio Dumfries: due big alla finestra

Dopo un inizio difficile, Dumfries ha ingranato attestandosi come uno dei laterali più completi, forti e decisivi al mondo. E proprio i numeri, a tal proposito, parlano per lui.

45 apparizioni stagionali con ben 11 gol e 6 assist vincenti, nel complesso, in tutte le competizioni. La scorsa estate il terzino nerazzurro è stato vicino a salutare ma alla fine l’Inter disse no, ritenendolo insostituibile. Lo scorso novembre Dumfries ha rinnovato il suo contratto, allungando la scadenza fino al 30 giugno 2028.

Adesso il classe ’96 è tornato nel mirino della Premier League. Sono due, in particolar modo, le società che sembrerebbero interessate a farsi avanti e a discutere con l’Inter della possibilità di mettere le mani sul cartellino del 29enne di Rotterdam: a certe condizioni, la tentazione può essere forte.

Dall’Inter alla Premier League: bye bye Dumfries

4 milioni netti a stagione lo stipendio di Dumfries, il quale in Premier League potrebbe vedere quasi raddoppiata la cifra, diventando tra i più pagati del calcio inglese.

Il Manchester United ha dimostrato, negli ultimi anni, di essere il maggiore estimatore del gioiello dell’Inter. E sembra che nelle prossime settimane i ‘Red Devils’, pronti all’ennesima rivoluzione dopo un’annata parecchio deludente, potrebbero farsi avanti per tentare i colloqui con la dirigenza di Viale della Liberazione. Anche il Chelsea è alla finestra, a caccia di un laterale di peso e spessore, una garanzia per le prossime stagioni.

L’Inter, d’altro canto, ad oggi ritiene Dumfries incedibile e difficilmente aprirà in senso profondo le discussioni per una cessione. Nonostante ciò, un’offerta da far girare la testa potrebbe ribaltare la situazione ‘costringendo’ Marotta quantomeno a valutare la situazione.

Forti di altri tre anni di accordo, i nerazzurri potrebbero chiedere fino a 50 milioni di euro per l’olandese, una cifra elevata che – in parte – potrebbe scoraggiare United e Chelsea. Staremo a vedere.