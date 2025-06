Il Milan lo vuole, l’Inter lo prende: Marotta chiude il colpo con un blitz

Il club nerazzurro valuta con attenzione la situazione del centrocampo: se parte il big ecco l’azzurro già cercato dai rivali cittadini

Sebbene non fosse accreditata, dopo una stagione in cui comunque la squadra è arrivata a giocarsi il campionato all’ultima giornata disputando anche una finale di Champions – con esiti disastrosi – ad avviare una rivoluzione per mantenersi competitiva nell’annata venire, l’addio di Simone Inzaghi ha comportato un inevitabile cambiamento di rotta.

Rimasta (quasi) improvvisamente senza il suo condottiero, la Beneamata ha dapprima cercato di portare l’assalto a Cesc Fabregas, per poi – secondo qualche voce di corridoio – provare l’incredibile restaurazione targata José Mourinho. Nulla da fare, in assenza di un già affermato allenatore con un certo pedigree, la scelta di Marotta e soci è caduta su un personaggio, Cristian Chivu, che meglio di chiunque altro conosce i corridoi della Pinetina e l’ambiente nerazzurro.

Già vincitore, da giocatore, del Triplete proprio agli ordini dello Special One, e successivamente brillante tecnico della Primavera portata allo Scudetto nel 2021/22, il romeno ha fatto già la sua esperienza in Serie A allenando, nelle ultime 13 gare del campionato appena concluso, il Parma, condotto alla salvezza grazie ad un gioco apprezzabile e ad un’ottima capacità di reagire alle difficoltà.

Inevitabilmente, considerando le conclamate capacità dell’ex Roma di lavorare con costrutto coi giovani, la rosa dell’Inter sarà certamente ringiovanita: un’esigenza per la verità già emersa con una certa impellenza nell’ultimo semestre della gestione Inzaghi.

Calhanoglu addio, Inter all’assalto di Rovella: Milan beffato

Sulla scorta delle indiscrezioni pesantemente circolate la scorsa estate alla vigilia di Euro 2024, Hakan Calhanoglu non sembra così certo di proseguire la sua avventura all’ombra del Duomo. La partenza di colui che lo ha trasformato in uno dei playmaker più brillanti d’Europa poi, potrebbe influire sui desideri del turco di cambiare aria. Decidendo magari di sposare il progetto – e i soldi – del Galatasaray.

Qualora Calhanoglu dovesse davvero essere sacrificato anche in considerazione di un’età (31 anni) non più certo giovanissima, l’intenzione della dirigenza potrebbe essere quella di portare l’assalto a Nicolò Rovella, il centrocampista della Lazio protagonista di una stagione giocata su livelli rimarchevoli.

Come riferito dall’esperto di mercato Emanuele Cammaroto, intervenuto in diretta nella trasmissione ‘Tiamocalciomercato‘ in onda su YouTube, l’Inter pare avere intenzioni molto serie sull’ex Genoa. Si tratterebbe, se la trattativa andasse a buon fine, dell’ennesimo scippo perpetrato ai danni del Milan, che già da tempo si era messo sulle tracce di Rovella (clausola di 50 milioni) senza però affondare il colpo prima di avere la certezza che il nuovo Ds Igli Tare, di concerto con Max Allegri, approvasse l’operazione.