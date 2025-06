Inter, nuovo affare con l’Atalanta: si chiude a 40 milioni

L’addio si avvicina, operazione da urlo con l’Atalanta: svolta inattesa, Marotta conclude l’affare dell’estate

Quella che si avvicina sempre di più sarà la stagione della ripartenza per l’Inter. L’addio di Simone Inzaghi, l’approdo di un tecnico emergente come Cristian Chivu in panchina, diverse operazioni che rischiano di stravolgere il gruppo nerazzurro: è tutto in divenire.

Col passare delle settimane Marotta sta mettendo a posto i tasselli che formeranno – si spera – una grande Inter. Perchè il ko contro il PSG in finale di Champions League fa ancora troppo male, a maggior ragione visto l’eccellente percorso europeo della squadra. E così si guarda oltre, con la sessione estiva di calciomercato che sta già mischiando le carte in tavola.

Il Mondiale per Club sarà l’occasione, in primis, per testare i primi due acquisti della nuova era Chivu: Petar Sucic e Luis Henrique. Allo stesso modo la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe incrociare i propri interessi con quelli di un altro club di Serie A: l’Atalanta. Lo scenario che appare all’orizzonte rischia di essere davvero pazzesco.

Inter-Atalanta, che colpo: si può davvero chiudere

Non c’è solo l’Inter ad avere intenzione di stravolgere il gruppo in vista della prossima stagione. Anche in casa Atalanta qualcosa di grosso si sta muovendo: l’input lo ha certamente dato l’addio di Gian Piero Gasperini che ha scelto la Roma per il suo futuro, lasciando a Ivan Juric la panchina della ‘Dea’.

Secondo quanto trapela da ‘Fantamaster.it’, uno dei nomi caldi per il centrocampo della squadra bergamasca potrebbe arrivare da Appiano Gentile: si tratta di Davide Frattesi. Ma andiamo con ordine. Il centrocampista romano lo scorso gennaio aveva chiesto di andar via, per giocare con maggiore continuità visto che Simone Inzaghi lo ha in molte occasioni relegato a riserva di lusso.

L’ex Sassuolo alla fine è rimasto, risultando decisivo soprattutto in Europa per la conquista della finale di Monaco. Oggi, nonostante l’addio di Inzaghi, continuano a rincorrersi le voci su un possibile addio del gioiello azzurro che è dunque tra le altre finito nel mirino della dirigenza atalantina. Il motivo è presto detto.

Atalanta, sogno Frattesi: cifre e dettagli

L’Atalanta nelle prossime settimane potrebbe perdere uno tra Ademola Lookman, valutato circa 50 milioni di euro, e Ederson. Se uno dei due dovesse finire per fare le valigie, la dirigenza bergamasca si fionderebbe proprio su Frattesi.

L’idea sarebbe quella di proporre un’offerta importante per il classe ’99 che con l’Inter ha ancora tre anni di contratto a 3 milioni netti all’anno. 40 milioni di euro la valutazione che Marotta porta avanti da tempo, una cifra importante che fino ad ora ha frenato pure Juventus e Napoli che da mesi seguono con interesse il possibile divorzio del 25enne capitolino dal club di Oaktree.

La sensazione è che davanti ad una proposta così importante la società lombarda possa effettivamente pensare di prendere in considerazione la cessione di Frattesi, nonostante l’ottima seconda parte di stagione offerta quando in panchina c’era ancora Inzaghi.