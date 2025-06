L’Inter lo prende e lo gira in prestito in Serie A: colpo in difesa

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri si focalizzano sulla difesa

Manca ancora tanto tempo all’inizio della prossima stagione calcistica ma l’Inter, impegnata nel Mondiale per Club, non smette di lavorare in parallelo sulle prossime operazioni di calciomercato..

Petar Sucic prima, Luis Henrique poi. L’Inter ha pescato due dei più promettenti calciatori del calcio europeo e intende continuare su questa strada: un ricambio generazionale inevitabile per mantenere competitivo un gruppo che, solo poche settimane fa, aveva raggiunto la finale di Champions League.

Il capitolo legato alla difesa rimane uno dei più delicati e caldi in casa Inter. Cristian Chivu ha individuato nel reparto arretrato alcune lacune che, verosimilmente, andranno colmate con intelligenza nel corso della sessione estiva di mercato. Tra presente e futuro, è chiaro come Oaktree ambisca a presentare una rosa ringiovanita e, soprattutto, più italiana.

Inter, occhi in Serie B: difensore in arrivo

Il blocco azzurro verrà ampliato, è caccia ai talenti del futuro su cui l’Inter vorrebbe mettere le mani per assicurarsi con lungimiranza i più forti calciatori del panorama nazionale.

Nonostante i rinnovi di de Vrij, Acerbi e Darmian, un nuovo importante difensore arriverà certamente alla corte di Chivu, uno che sul tema ha studiato tanto in carriera. Nelle ultime settimane sta prendendo però il via una suggestione per il futuro che potrebbe fare comunque contenta la tifoseria nerazzurra: gli occhi sono puntati in Serie B.

La dirigenza di Viale della Liberazione starebbe valutando l’acquisto di Nicolò Bertola, gioiello di proprietà dello Spezia reduce da un’ottima stagione in Serie B. Il 22enne vedrà scadere il suo contratto a fine mese e l’Inter potrebbe approfittarne, anticipando gli altri club interessati al calciatore cresciuto nelle giovanili bianconere.

L’Inter ha le idee chiare: così arriva Bertola

Dopo aver visto i compagni veder sfumare l’approdo in Serie A in seguito alla doppia finale con la Cremonese, Bertola è ora destinato all’addio. L’Inter avrebbe già un piano per il suo futuro.

L’idea sarebbe quella di puntare sul ragazzo, facendogli firmare un contratto pluriennale, per poi cederlo in prestito in Serie A, magari ad una delle neopromosse o a un club ‘amico’, per fare esperienza e conoscere da vicino il calcio dei ‘grandi’.

Una prospettiva interessante per la società di Oaktree che, a zero, si garantirebbe un talento che ancora deve sbocciare del tutto. Bertola con lo Spezia quest’anno ha comunque giocato tanto: 29 presenze con 3 gol e 2 assist vincenti, in 2179′ in campo.

Un’operazione intelligente e lungimirante, che andrà costruita parallelamente a quella dei big che Marotta ha intenzione di regalare a Chivu dal prossimo 1 luglio. Staremo a vedere.