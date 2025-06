L’Inter non ha ancora chiuso l’affare: irrompe il Napoli e lo regala a Conte

Il mercato nerazzurro s’intreccia con quello dei campioni d’Italia: e così l’offerta del Napoli può far saltare i piani di Marotta

Chiuso un ciclo, l’Inter è pronta a riaprirne un altro con Cristian Chivu alla guida della squadra vicecampione d’Italia. Il progetto ‘giovane’ che ha in mente Marotta, o meglio dire Oaktree va avanti: l’idea, per l’appunto, è quella di puntare tanto su talenti emergenti e con ingaggi bassi.

In quest’ottica le firme di Sucic prima e Luis Henrique poi appaiono come operazioni ideali, da testare nell’ormai prossimo Mondiale per Club. Il mercato è quindi in divenire, con diverse possibilità sul piatto: dall’attacco a, soprattutto, la retroguardia che necessita più di un accorgimento.

Dopo aver lottato fino all’ultima giornata per lo Scudetto, Napoli ed Inter potrebbero affrontarsi già nelle prossime settimane per un grande colpo che ambedue le società seguono da tempo.

Inter, che beffa: così lo prende il Napoli

La retroguardia dell’Inter parla di diversi uomini decisamente in là con la carta d’identità. E per questo, pur confermando pilastri come Acerbi, de Vrij e Darmian, la dirigenza di Viale della Liberazione ha intenzione di regalare a Chivu un centrale decisamente più giovane e futuribile.

Potrebbe non essere, però, Trevoh Chalobah che il club meneghino segue ormai da diverso tempo. Il gioiello del Chelsea, 25 anni, si è attestato agli ordini di Maresca come probabilmente il difensore più affidabile presente nella rosa dei ‘Blues’.

Per questo, almeno in teoria, l’idea iniziare della società inglese sarebbe quella di trattenerlo. Secondo ‘Footballinsider247.com’, però, le chances che Chalobah possa dire addio al Chelsea sono davvero alte.

Perché il suo addio rappresenterebbe una plusvalenza totale, visto che è un prodotto del settore giovanile, permettendo di reinvestire la cifra incassata sulle prossime entrate. Nonostante Maresca sia diventato un grande estimatore, Chalobal potrebbe salutare ed in prima fila – secondo il quotidiano britannico – vi sarebbe il Napoli.

Napoli-Chalobah, così l’Inter finisce al tappeto

Il club azzurro, incassato il successo in campionato, ha intenzione di accontentare Antonio Conte. Dopo averlo convinto a restare e avergli regalato un top come Kevin De Bruyne, il profilo di Chalobah sembrerebbe perfetto per la retroguardia dei campioni d’Italia.

L’accelerata della dirigenza campana potrebbe arrivare da un momento all’altro, con Chalobah che rimane in scadenza il 30 giugno 2028 con il Chelsea. La società londinese valuta il cartellino del difensore non meno di 30 milioni di euro, cifra che il Napoli pare evidentemente disposto a mettere sul piatto per superare tutti, dai club di Premier League interessati a – soprattutto – l’Inter.

In questa stagione appena conclusa, divisa tra Crystal Palace e Chelsea, Chalobah ha racimolato 33 presenze complessive con 3 reti e 1 assist vincente.