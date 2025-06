Anche Bastoni in Arabia: è arrivato l’annuncio ufficiale

Simone Inzaghi sembra avere indicato nel difensore italiano uno dei rinforzi per questo calciomercato. E intanto lo stesso difensore è uscito allo scoperto

Simone Inzaghi guarda alla Serie A per rinforzare l’Al-Hilal. Sin dal suo approdo in terra araba si è parlato della possibilità di tre rinforzi per il tecnico piacentino dai nerazzurri. I nomi che l’allenatore italiano avrebbe chiesto alla sua società sarebbero quelli di Bastoni, Barella e Acerbi. Sul terzo ci potrebbero essere delle possibilità subito dopo il Mondiale per Club. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda i primi due.

L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsene e le trattative in questo momento non sono nemmeno iniziate. Naturalmente un ruolo fondamentale lo avrà il pensiero degli stessi giocatori. E nelle ultime ore è direttamente Bastoni a commentare le voci di un suo possibile trasferimento in Arabia durante il prossimo calciomercato.

Calciomercato Inter, l’Al-Hilal sulle tracce di Bastoni

Al momento la certezza sembra essere rappresentata dal fatto che Inzaghi accoglierebbe volentieri Bastoni all’Al-Hilal. Gli arabi un tentativo potrebbero anche farlo, ma difficilmente troveranno la porta aperta da parte dell’Inter. In viale della Liberazione, infatti, non si ha alcuna intenzione di andarsi a privare del proprio centrale.

Bastoni chiude al trasferimento in Arabia

Al momento anche da parte di Bastoni non c’è alcuna volontà di trasferirsi in Arabia. L’edizione online del Corriere della Sera riporta alcune parole del difensore interista che chiude la porta all’Al-Hilal. Un rifiuto netto che non sembra lasciare alcuno spiraglio di trattativa in un prossimo futuro.

“Resto qui, non vado da nessuna parte“, ha assicurato Bastoni. Una frase che ha sicuramente tranquillizzato i tifosi dell’Inter. Le sirene saudite per il centrale si facevano sempre più insistenti e davanti a certe cifre sappiamo molto bene come è difficile dire di no. Ma il centrale sembra avere delle idee molto chiare e continuare la sua avventura con i nerazzurri.

Un anno che si preannuncia molto importante e ad Appiano Gentile c’è la voglia di riprendersi anche quanto perso lo scorso 31 maggio a Monaco di Baviera. “È stata una botta dura, ma sembra essere passata già una vita. Il nostro lavoro ci obbliga a guardare sempre avanti”, le parole di Bastoni.

Bastoni protagonista al Mondiale per Club

Archiviata una stagione sicuramente molto impegnativa, per Bastoni non c’è un attimo di tregua. Il difensore è pronto ad essere protagonista anche al prossimo Mondiale per Club con l’obiettivo di dare una mano importante ai compagni e anche al nuovo tecnico Chivu.