Con l’Inter è finita: il club non lo riscatta, addio immediato

La rosa va sfoltita, e c’è già un nome certo di dover lasciare la squadra. Qualcosa è andato nel verso storto.

Dopo aver ufficialmente detto addio al Tucu Correa (che si è già unito al Botafogo, debuttando anche al Mondiale per Club) e Arnautovic (ancora senza squadra), l’Inter dovrà far uscire anche altri nomi. Sono parecchi i tesserati in bilico. La partecipazione al Mondiale per Club congelerà per qualche settimana i discorsi più articolati, riguardanti i calciatori più importanti. Per altri, invece, una decisione potrebbe arrivare a stretto giro.

Partiamo dai giocatori in prestito. Aleksandar Stankovic, reduce da un’ottima stagione in Svizzera, non è stato aggregato alla rosa per il Mondiale per Club. Non è escluso che l’Inter possa cederlo ancora in prestito o addirittura a titolo definitivo (usandolo come pedina di scambio e cercando di mantenere una percentuale sulla rivendita o inserire una clausola per il riacquisto. Il fratello Filip Stankovic sarà riscattato dal Venezia. L’Inter ha il controriscatto. E anche qui la situazione non è ancora chiara. Tajon Buchanan, che ha brillato solo nelle ultimissime uscite con il Villarreal, tornerà a Milano e sarà inserito nella lista dei cedibili.

Ebenezer Akinsanmiro, impegnato ancora con la Samp (che sta disputando la sfida di playout con la Salernitana in B), potrebbe essere aggregato all’U23 o essere ceduto in Serie A, dove ha molti estimatori (Parma, Como…). Il ragazzo ha il contratto in scadenza a giungo 2025. Quindi in caso di un nuovo prestito andrebbe comunque rinnovato. Stessa situazione per Zinho Vanheusden, anche lui in scadenza: il centrale belga viene da un’altra stagione da dimenticare. In prestito al Mechelen non ha mai visto il campo.

Franco Carboni, ceduto in prestito al Venezia, potrebbe essere aggregato all’U23 o ceduto a titolo definitivo. Anche Salcedo dovrebbe essere venduto, a meno che non decida di scendere con la seconda squadra in Lega Pro. Kamate ha mercato, ma l’Inter vorrebbe metterlo in U23. Stessa storia per i difensori centrali Alessandro Fontanarosa, Giacomo Stabile e Francesco Stante. Luca Di Maggio, centrocampista, cerca una nuova squadra. Rimangono in sospeso le situazioni di Jan Zuberek (che potrebbe restare all’Avellino), Amadou Sarr (seguito in Serie B) e del portiere Paolo Raimondi.

Cessioni in sospeso, ma l’Inter comincia a tagliare

Fra i giocatori di prima squadra, il profilo più in bilico è quello di Taremi. Qualsiasi offerta per l’iraniano sarà accettata dall’Inter. Sono sul mercato anche Bisseck e Asllani. Ma le cessioni verrebbero formalizzate solo qualora arrivassero proposte alte. Acerbi potrebbe essere liberato dopo il Mondiale per Club. Negli ultimi giorni si è anche parlato spesso di una possibile cessione di Calhanoglu: l’Inter vuole 35 milioni. La stessa cifra potrebbe far uscire anche Davide Frattesi. Per Zielinski qualsiasi offerta superiore ai 5 milioni potrebbe essere accettata, ma non si esclude la permanenza.

Potrebbero poi partire ancora in prestito Franco Carboni e Pio Esposito. Sebastiano Esposito, salvo grosse sorprese (magari un Mondiale per Club esaltante) dovrebbe uscire a 7 milioni. Nel frattempo, sta per diventare ufficiale l’addio di un giovane che nell’ultima stagione ha faticato moltissimo anche a imporsi nella formazione Primavera. L’idea era quella di prepararlo per la seconda squadra nerazzurra. Lo spagnolo classe 2006 Alex Perez, preso in prestito con diritto di ricatto dal Betis per 700 mila euro è stato già bocciato.

Il ragazzo è stato infatti perseguitato dagli infortuni dimostrando una tenuta fisica non compatibile con i piani nerazzurri. E pensare che era stato preso proprio per le sue doti atletiche… L’addio appare dunque scontato. Dopo dodici mesi deludenti a Milano, Perez tornerà in Spagna dove cercherà di tornare a brillare.