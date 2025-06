L’Inter prende l’erede di Calhanoglu: scambio folle con Frattesi

35 milioni sono troppi per il Galatasaray, che al momento ha altre priorità sul mercato. Ma l’Inter pensa a un sostituto

Il Galatasaray vuole Osimhen e un nuovo portiere. Avrebbe poi molto piacere a ingaggiare Hakan Calhanoglu e İlkay Gundogan, ma si tratta di due profili il cui cartellino sembra oggi fuori portata. Dunque, malgrado le insistenti voci su una possibile offerta da parte del club turco a quello nerazzurro, al momento sembra molto complicato che Calhanoglu possa lasciare l’Inter.

Svenderlo, al momento, avrebbe poco senso. Malgrado l’ultima stagione non troppo brillante, il turco è ancora un giocatore fondamentale per l’Inter. Per questo il club potrebbe venderlo solo a fronte di un’offerta sostanziosa. Si parla di 35-40 milioni.

Anche in Italia, molti giornali danno quasi per certo l’addio di Calhanoglu. Per questo si parla dei possibili sostituti. C’è da dire che il giocatore potrebbe sentimentalmente stuzzicato dall’idea di un ritorno in patria. Anche il suo entourage sarebbe favorevole all’operazione. Ma ciò non significa che il regista voglia separarsi dall’Inter.

Scambio con la Lazio per prendere l’erede di Calhanoglu

Sappiamo che all’Inter piace molto Rovella della Lazio. Il centrocampista ha una clausola rescissoria pari a 50 milioni. E l’impressione è che Claudio Lotito possa accontentarsi anche di 40. E, guada caso, a Sarri potrebbe interessare moltissimo un centrocampista nerazzurro valutato proprio una quarantina di milioni.

Il Messaggero ha dunque parlato di un suggestivo scambio fra Lazio e Inter. Rovella in nerazzurro e Davide Frattesi in bianconero. In realtà, lo scambio appare come una prospettiva molto remota: Lotito, nella sua storia da presidente del club capitolino, non ha mai preso in considerazione affari del genere. Inoltre, Frattesi ha un ingaggio più alto di quello di Rovella.

Nicolò Rovella all’Inter e Davide Frattesi alla Lazio, scrive appunto il quotidiano romano. Uno scenario di mercato credibile? Il Messaggero parla di un’idea rimbalzata da Milano e che potrebbe interessare parecchio i biancocelesti e lo stesso Lotito, ovvero chi finora ha sempre considerato incedibile il suo regista.

Maurizio Sarri sarebbe invece contento di mettere in rosa una mezzala con le caratteristiche di Frattesi: un incursore bravo a trovare la porta. Invece, sempre secondo le voci di mercato più accreditate, Cristian Chivu sarebbe disposto a rilanciare il centrocampista ex Sassuolo. Il nuovo allenatore nerazzurro potrebbe aver in mente un ruolo da protagonista per la mezzala. Magari anche cambiandogli posizione. Ma siamo sicuri che Rovella potrebbe sostituire Hakan Calhanoglu come metronomo nel gioco nerazzurro?

Lo scambio, in teoria, potrebbe aver senso. Un’operazione del genere, vista anche la valutazione e l’età simile (Rovella è di due anni più giovane), potrebbe trasformarsi in un buon affare per entrambi i club. Fra il nerazzurro e il laziale, però, “la differenza sta solo nello stipendio: 1,8 milioni del regista biancoceleste contro i 2,8 del nerazzurro“, si legge sul quotidiano. E dunque? “Lotito potrebbe anche accettare di scendere sotto la clausola di 50 milioni di Rovella e valutarlo alla pari con Frattesi, ma si ritroverebbe con un altro ingaggio ben più alto. È quello il vero nodo, oltre le resistenze di Rovella a lasciare la Lazio“. Ma in realtà l’impressione è che il ragazzo verrebbe volentieri all’Inter.

A Chivu potrebbe interessare di più un giocatore come Bernabé. Il talento del Parma piace anche la dirigenza nerazzurra. Potrebbe essere una soluzione gradita anche a Oaktree. Ma l’impressione è che i nerazzurri non lasceranno mai partire Calhanoglu a cuor leggerlo. Per l’addio ci vuole un’offerta forte, che al momento non è nell’aria