L’Inter riporta in Italia l’ex Juve, il colpo a zero è già prenotato

L’ultima idea in casa Inter porta all’ex bianconero che può arrivare gratis alla corte di Chivu: Marotta fa infuriare la Juventus

Da un lato il Mondiale per Club, rassegna nella quale l’Inter può e deve dare il massimo per riscattare una stagione nella quale si è raccolto evidentemente troppo poco. Al neo arrivato Cristian Chivu il compito di rivitalizzare un gruppo che, sulla carta, non ha niente da invidiare a nessuno.

Dall’altro l’Inter, ed in questo caso la dirigenza guidata dal presidente Marotta, non può rimanere ferma in vista della sessione estiva di calciomercato. Dopo i dieci giorni avuti a disposizione per rinforzarsi in vista del Mondiale, sfruttati al meglio dalla dirigenza di Viale della Liberazione grazie alle firme di Sucic prima e Luis Henrique poi, adesso si guarda più lontano.

All’attacco, reparto che in particolar modo vedrà numerose novità, a maggior ragione dopo i conclamati addii a zero di Arnautovic e Correa. In attesa, poi, di capire se vi saranno margini anche per un’eventuale cessione di Taremi. Nel frattempo si sta facendo spazio una suggestione clamorosa che, da non troppo lontano, riguarderebbe una delle ex stelle della Juventus.

Gratis all’Inter: centrocampista da urlo

Non nell’ultima stagione ma in generale la storia ha sempre raccontato di una rivalità feroce tra Inter e Juventus, tanto in campo quanto in sede di calciomercato. E adesso a distanza Marotta sarebbe deciso a mettere a segno un colpo ‘gratis’ che di certo non farebbe felici i tifosi della Vecchia Signora.

Occhi a Londra, dove nel Tottenham di Postecoglou fresco vincitore dell’Europa League vi è una pedina che farebbe comodissimo alla compagine nerazzurra. Si parla di Rodrigo Bentancur, centrocampista tuttofare che gli ‘Spurs’ hanno accolto nel gennaio 2022 versando nelle casse bianconere appena 19 milioni di euro. Una cifra decisamente modesta viste le doti del nazionale uruguagio che al netto degli infortuni ha sempre portato un contributo consistente alla causa del club di Levy.

Nel frattempo gli anni passano e adesso che Bentancur è nel pieno della maturità – compirà tra pochi giorni 28 anni – il futuro potrebbe riportarlo di nuovo in Serie A. Non troppo lontano da Torino, ad Appiano Gentile, dove Chivu lo accoglierebbe a braccia aperte: in tal senso la strategia sarebbe già definita.

Bentancur-Inter: cifre e dettagli

44 apparizioni complessive quest’anno con la maglia del Tottenham per Bentancur che, al netto di qualche acciacco di troppo, ha comunque giocato tanto. 2976′ in campo con 2 reti e 1 assist vincente, in una mediana dove la concorrenza di certo non manca mai.

D’altro canto il suo futuro, nonostante tutto, potrebbe essere lontano da Londra. Perché la dirigenza del Tottenham non sembra, al momento, avere tra le priorità il rinnovo dell’ex bianconero che dunque potrebbe salutare a scadenza per fare ritorno in Serie A. L’Inter, ci sta pensando, in vista dell’estate 2026. Un giocatore come Bentancur, ‘gratis’, sarebbe un affare da non lasciarsi sfuggire. A maggior ragione visto l’ingaggio tutt’altro che proibitivo percepito al Tottenham.

Si parla di appena 2,6 milioni di euro netti all’anno, cifra che rientrerebbe assolutamente nei parametri nerazzurri. Marotta è quindi pronto a ‘prenotare’ il colpo, per accogliere tra dodici mesi Bentancur pronto a rilanciarsi nel calcio italiano con la maglia dell’Inter: con buona pace dei tifosi della Juve.