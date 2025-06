Svelata l’operazione clamorosa dell’Inter: “Si lavora a fari spenti”

I nerazzurri valutano le soluzioni in caso di partenza di Calhanoglu, in piedi una trattativa ‘nascosta’

Nelle ore che anticipano l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club, le voci di mercato corrono velocissime. Del resto, sarebbe strano immaginare il contrario.

Entrati nel pieno della stagione estiva e formalizzati appena due acquisti dei quali si sapeva da tempo, anche il club nerazzurro di Viale della Liberazione è nella fase di costruzione e consolidamento del proprio organico per la prossima stagione.

Le ricerche della dirigenza si sono finora concentrate su due reparti: quello difensivo, necessitante di almeno un centrale di caratura, e quello offensivo, nonostante siano ancora in corso valutazioni sulle giovani leve di cui dispone Cristian Chivu per l’avventura statunitense.

Eppure, proprio di recente, una novità relativa al reparto di centrocampo starebbe lentamente facendo breccia nei pensieri di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Quel che preoccupa l’ambiente sono le forti pressioni del Galatasaray nei confronti di Hakan Calhanoglu, fermo ai box per infortunio.

Già in passato il calciatore aveva espresso il desiderio di fare rientro in Turchia per vestire la maglia della propria squadra del cuore, assecondato anche dalle dichiarazioni di alcuni suoi familiari nell’attesa che giungesse il momento propizio.

Chiuso il ciclo alle dipendenze di Simone Inzaghi, Calhanoglu avrebbe adesso aperto alla possibilità di un trasferimento in questa sessione. Tant’è che il suo agente, Gordon Stipic, si sarebbe recato ad Istanbul con la finalità di estrapolare informazioni utili sull’eventuale proposta del club giallorosso.

Via Calhanoglu? In piedi la silente trattativa Inter-Lazio per Rovella

Sebbene non siano stati confermati contatti diretti del Galatasaray con i vertici dell’Inter, è verosimile che Marotta e Ausilio stiano comunque prendendo le dovute precauzioni nel caso in cui tale possibilità di cessione di Calhanoglu dovesse trovare appigli concreti. A fronte, come noto, di un’offerta che non sarebbe affatto al ribasso.

“Se il mal di pancia del turco dovesse continuare? Circolano i nomi dei possibili sostituti, in particolare quello di Nicolò Rovella. Si parla di un clamoroso scambio con Davide Frattesi, a cui Inter e Lazio starebbero lavorando a fari spenti”, ha rivelato ‘Il Giorno’ nella sua analisi di mercato odierna.

Una trattativa impostata nel silenzio, a quanto pare, per non gettare ulteriore benzina sul fuoco. L’eventuale addio di Calhanoglu farebbe assai clamore e cambierebbe la fisionomia della cintura mediana di Chivu per il prossimo anno. Situazione a cui porre immediato rimedio, senza farsi cogliere impreparati.

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, avrebbe comunque affermato che nessuno dei big biancocelesti sarebbe sul mercato. Nessun allarme per Zaccagni, altrettanto si potrebbe dire per Rovella: su di lui ci sarebbe però una clausola rescissoria, occasione ultima per qualunque pretendente di mettere le mani sul suo cartellino.