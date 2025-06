Inzaghi lo aveva chiesto, ma l’Inter non lo prese: ora lo fa comprare all’Al-Hilal

L’ex tecnico nerazzurro, nell’occhio del ciclone dopo le ultime rivelazioni dall’Arabia, è protagonista di un’operazione di mercato: ritorno di fiamma

Un pugno nello stomaco. Questo è ciò che hanno sentito i tifosi nerazzurri dopo le ultime clamorose indiscrezioni filtrate dalla BBC per bocca di Esteve Calzada, CEO dell’Al-Hilal.

Uno degli uomini di punta della società araba che, con un’offerta complessiva di 52 milioni in due stagioni, ha strappato il tecnico piacentino all’Inter, ha infatti rivelato al colosso inglese come l’accordo tra le parti – ovvero tra il club saudita e Simone Inzaghi – fosse stato chiuso ben prima della maledetta finale di Monaco di Baviera.

In attesa di eventuali smentite del diretto interessato e il presidente Marotta – che dovrebbe rendere conto della versione secondo cui ci sarebbe stata una separazione consensuale maturata dopo la gara col PSG e non prima – la bomba (ma dell’accordo esistente ve ne parlò già Interlive.it alla vigilia della finale di Champions) non è stata affatto gradita dal popolo interista.

Già perché l’equazione secondo cui la distrazione dell’allenatore avrebbe coinciso, forse assumendo il carattere di causa principale della disfatta, con la disastrosa prestazione dell’Inter in finale di Champions, si starebbe facendo strada presso molti tifosi.

Al di là di tutto, l’allenatore della seconda stella dell’Inter è ancora al centro delle cronache. Stavolta per un’operazione di mercato che coinvolge un calciatore che lui stesso avrebbe voluto alla Pinetina, e che ora sta provando in tutti i modi a portare in Arabia.

Inzaghi, ritorno di fiamma per Asensio: il tecnico ci riprova

Nello scorso mercato di gennaio l’ex tecnico della Lazio chiese a Marotta un rinforzo in attacco: si trattava di Marco Asensio, il talentuoso mancino ex Real Madrid che l’allenatore del PSG Luis Enrique decise di cedere, unitamente a Randal Kolo Muani, poi passato alla Juve, per ridisegnare il roster offensivo.

La trattativa non andò a buon fine perché sarebbe dovuto partire almeno uno tra Marko Arnautovic e Joaquìn Correa, con l’iberico che alla fine si accasò in prestito all’Aston Villa. Rientrato, ma solo temporaneamente, nel club francese, l’ex Merengue non disferà nemmeno le valigie visto che l’abile asturiano ha deciso di escluderlo dal progetto tecnico di una squadra che da mesi gira alla perfezione come fosse un orologio svizzero.

Ecco che a questo punto, approfittando della disponibilità dei francesi a lasciar partire lo spagnolo, Inzaghi è intenzionato a portare un nuovo assalto ad Asensio. Con argomenti che oltretutto, a livello meramente economico, saranno anche più convincenti di quelli che avrebbe potuto permettersi di avanzare con l’Inter.