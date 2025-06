Lautaro ammette le difficoltà: “C’è una cosa nuova su cui stiamo lavorando”

Le parole del capitano dell’Inter dopo l’1-1 col Monterrey alla prima nel Mondiale per Club

“Ora bisogna reagire e migliorare”. Lo ha detto Lautaro dopo l’1-1 non esaltante col Monterrey, nel match d’esordio al Mondiale per Club. Il capitano dell’Inter ha segnato da due passi la rete dell’1-1, rispondendo al vantaggio firmato da Sergio Ramos. Nella ripresa, però, si è letteralmente divorato il pallone del vantaggio.

“Abbiamo fatto bene – ha sottolineato l’attaccante argentino a ‘Dazn’ subito dopo la gara contro i messicani – Il campo era un po’ asciutto e abbiamo avuto difficoltà a fare girare il pallone, qui ho giocato anche la Copa America ed era uguale. Ma hanno scelto questo e bisogna adattarsi. È stata la prima partita, quindi sono contento e tranquillo”.

L’Inter ha preso gol da palla inattiva, ‘colpa’ tutta o quasi della difesa a zona che rappresenta una delle novità introdotte da Chivu: “È una cosa nuova su cu stiamo lavorando, dobbiamo adattarci e migliorare questi aspetti così da non prendere reti”.

Lautaro: “Dobbiamo conoscerci col mister e i nuovi compagni”

“Stiamo lavorando bene – ha evidenziato Lautaro in conclusione – Sembra una preparazione, ma non lo è. Bisogna migliorare e reagire subito, ma vado via da questa partita con buone sensazioni. Adesso recuperiamo e cerchiamo di pensare a cosa abbiamo fatto bene e male, dobbiamo conoscerci col mister e i nuovi compagni“.