Marotta studia già il colpo a zero per il 2026: arriva dalla big europea da svincolato

Il mercato nerazzurro guarda lontano, con un’idea pazzesca in vista dell’anno prossimo: il presidente spiazza tutti, arriva gratis

In casa Inter adesso è tempo di programmare il futuro. Un futuro che inevitabilmente verrà modellato passando direttamente dalla sessione estiva di calciomercato che, dopo la mini finestra di inizio giugno, riaprirà i battenti tra meno di due settimane.

Petar Sucic e Luis Henrique sono stati solo un promettente antipasto di quello che sembra essere il corposo menu nei piani di Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter sa bene come la rosa nerazzurra sia da rinnovare, da svecchiare, con più di un reparto parso spesso in difficoltà proprio a causa dell’età avanzata di diversi interpreti.

Il tempo scorre veloce e così si cerca di stare al passo: a questo punto le urgenze sono molteplici. Dalla firma di almeno un grande attaccante che possa risultare alternativo e affidabile all’inamovibile duo titolare, passando per un centrale che rappresenti il futuro al fianco di Bastoni.

Colpo dalla Bundesliga nel 2026

C’è un’altra idea, dal punto di vista tattico, che potrebbe prendere quota e che potrebbe dare una chiave differente a Cristian Chivu. L’Inter potrebbe guardare alla possibilità di tesserare un trequartista, che porti qualità e numeri alle spalle degli attaccanti.

Se per il presente Nico Paz e Arda Guler rimangono due opzioni gradite ma tutt’altro che semplici, la risposta per il futuro potrebbe chiamarsi Julian Brandt. Un trequartista dalle doti fuori dal comune, quello che da ormai sei stagioni incanta i tifosi del Borussia Dortmund. 29 anni, nazionale tedesco, capace di giocare anche come ala all’occorrenza.

Il suo contratto con il Borussia Dortmund scadrà il 30 giugno 2026 e – per il momento – di rinnovo si parla poco o nulla. La sensazione è che il classe ’96 possa arrivare davvero a fine contratto per poi accasarsi agevolmente a fronte di un’offerta generosa in una delle big europee interessate.

Brandt-Inter, tutto a parametro zero: ostacolo Oaktree

Una suggestione che, in realtà, parte da lontano. Perché Brandt anche un paio di anni fa finì nei radar della dirigenza di Viale della Liberazione, prima di rinnovare l’accordo col club giallonero e rimanere in Germania.

La situazione oggi pare mutata drasticamente. E così Marotta potrebbe muoversi con largo anticipo, cercando di bloccare il nazionale tedesco per il quale, dunque, l’Inter non dovrebbe pagare nulla, se non l’ingaggio dello stesso Brandt. Da quel punto di vista, nulla di proibitivo. Anzi.

3,7 milioni di euro a stagione, vista la caratura del giocatore, sembrano un compromesso perfetto per portare qualità alla trequarti di Chivu. L’ostacolo sarebbe Oaktree, che non vede di buon occhio, per usare un eufemismo, giocatori non più giovanissimi. A maggio 2026 il tedesco compierà 30 anni, oltre al fatto che potrebbe chiedere commissioni importanti considerata la possibilità di ingaggiarlo a zero.