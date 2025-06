Monterrey-Inter svela la grande necessità di Chivu: 3 acquisti subito

Monterrey-Inter è già storia, ma ora i nerazzurri devono correre ai ripari: subito tre acquisti per lanciare la gestione Chivu

C’era grande curiosità per capire come avrebbe giocato Cristian Chivu e quali novità tattiche avrebbe portato il tecnico rumeno sulla panchina dell’Inter. Se da quel punto di vista, i tifosi non sono rimasti così delusi, ma c’è voglia di proseguire in un progetto a medio termine che dovrà anche dare dei risultati, la prestazione di molti singoli ha fatto storcere il naso.

Infatti, sono ancora tanti i titolarissimi che hanno sbagliato tanto e sono parsi in debito di energie, sia nella creazione del gioco, sia nella gestione del pallone. Bisogna correre ai ripari e a questo punto l’unica soluzione sembra dare nuove energie e linfa fresca attraverso il calciomercato.

Il match contro il Monterrey ha messo in evidenza per l’ennesima volta come il reparto con maggiori problemi sia l’attacco. Lautaro Martinez ha sbagliato tanto, Marcus Thuram è parso sulle gambe e Sebastiano Esposito non resterà all’Inter. Servono due innesti e devono arrivare il prima possibile per far sì che non accada quanto successo nelle ultime stagioni e anche ora al Mondiale.

L’attacco e non solo: Chivu vuole subito tre acquisti all’Inter

Se per il nuovo attaccante la via è ormai tracciata e sembra condurre a Bonny – in attesa di novità anche sul fronte Hojlund -, così non pare per il centrocampo. Mkhitaryan avrebbe dovuto puntare molto di più la linea avversaria: serve un calciatore di fantasia in grado di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, una richiesta ben precisa di Chivu.

Infine, l’ultima grande necessità apre i discorsi sulla difesa. Ci sono molti dubbi sull’efficacia di Francesco Acerbi in una squadra così alta e aggressiva. Lì bisogna intervenire con un investimento importante e di gamba, abile nell’uno contro uno e che possa coprire anche la profondità. Leoni sembra il profilo preferito, proprio perché ha caratteristiche di questo tipo.

A questi tre acquisti, che ora sono urgenti per l’Inter, bisogna collegare anche il ruolo di Darmian. È evidente dopo il match contro il Monterrey che d’ora in poi debba essere inteso solo come un braccetto di destra, se non in situazioni di emergenza. Sull’esterno agiranno Dumfries e Luis Henrique, per cui il raggio d’azione dell’ex Manchester United potrà essere subito arretrato, già nel Mondiale per club.