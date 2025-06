Niente Hojlund, Kean all’Inter: c’è già la cifra ufficiale

Dopo Bonny i nerazzurri vogliono mettere le mani anche sul danese in uscita dal Manchester United. Ma c’è un grande ostacolo e così rispunta l’ex Juve

David sembra lontanissimo. Gli alti costi d’ingaggio e le commissioni pretese dagli agenti del canadese hanno da subito infastidito o spaventato Oaktree. Resta ancora possibile un tentativo per Hojlund. Ma la strada è in salita. Per arrivare al danese non serve soltanto l’ok dell’ex Atalanta ma anche un’apertura dello United a prestito con diritto oppure obbligo di riscatto condizionato. E invece sembra che il club inglese punti alla cessione a titolo definitivo.

Morale? L’Inter potrebbe prendere solo Bonny dal Parma. Tenendosi quindi Taremi in rosa e magari trattenendo anche Francesco Pio Esposito. Per Bonny il Parma vorrebbe 20-25 milioni di euro. Un prezzo che i nerazzurri puntano ad abbassare inserendo Sebastiano Esposito come contropartita (da valutare sui 6-7 milioni).

L'intesa con i ducali è delineata: come scritto da Interlive.it, sarà un'operazione sui 25 milioni di euro. Non si può escludere l'inserimento di una contropartita, nella fattispecie di Sebastiano Esposito. L'anno scorso il canterano nerazzurro ha messo a segno 8 goal e 8 assist in campionato e 2 goal e un assist in Coppa Italia. Ange-Yoan Bonny è arrivato a 6 reti in 36 presenze stagionali con il Parma.

Ausilio ha già trovato anche un accordo con i procuratori dell’attaccante scuola Chateauroux e arrivato a Parma nel 2021. Bonny, secondo alcune fonti, avrebbe persino respinto la corte di varie squadre inglesi (Crystal Palace, West Ham e Bournemouth) e della Roma pur di unirsi al club nerazzurro. Il ragazzo ha dunque voglia di giocare all’Inter, squadra che ha sempre ammesso di seguire, dato che il suo modello calcistico è stato Romelu Lukaku.

Il piano dell’Inter per l’attacco: Bonny più Hojlund, ma lo United deve aprire al prestito

Lo United è pronto a cedere Hojlund ma non ha nessuna intenzione di svenderlo. Ecco perché la strategia dell’Inter, quella di prenderlo con un prestito con diritto condizionato di acquisto a massimo 30 milioni, sembra inefficace.

Per lo United, Rasmus Hojlund è stato un investimento importante e non è ancora visto come un giocatore da rottamare. Sanno che il giovane eccellente che ha fatto scintille con la maglia dell’Atalanta potrebbe brillare anche in Premier. La sua prima stagione in Premier è stata sufficiente. Quella dopo è andata malissimo… E ora, a fine stagione, il ragazzo appare assai sfiduciato. Tutto lo United ha fallito, non solo il danese.

Tecnicamente, non è un profilo gradito ad Amorim, che preferirebbe poter avere in attacco un portatore di palla, uno da colpo individuale e da giocata illuminante. E, invece, il danese è un attaccante fisico, che tocca pochi palloni e si appoggia troppo ai difensori, incapace di gestire la palla negli spazi ristretti e di vincere l’uno contro uno partendo da una posizione statica. Eccelle in altre cose: nell’inserimento, nel bruciare i difensori nello spazio e dietro le linee.

Ruben Amorim aveva chiesto alla sua dirigenza l’acquisto di Liam Delap dell’Ipswich Town (che alla fine è finito al Chelsea per circa 28 milioni). Ora punta un altro attaccante di qualità: l’ex stella dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres. Ma lo United lo accontenterà solo dopo la cessione degli esuberi, tra cui figurano Hojlund, Antony, Sancho, Rashford, Zierkzee, Casemiro e Onana.

Le alternative a Hojlund: c’è anche Kean?

Nel frattempo all’Inter potrebbero venir proposti altri attaccanti. Uno di questi potrebbe essere Kean, considerati gli ottimi rapporti coi suoi agenti. L’ex Juve piace molto sia a Marotta che ad Ausilio, e di certo non dispiacerebbe a Cristian Chivu, avendo dimostrato nella scorsa stagione di poter fare la differenza in Serie A.

Il colpo sarebbe molto complicato: trattare con Commisso e la Fiorentina appare difficile per più motivi: i rapporti fra l’Inter e il club viola sono da tempo molto tesi… Inoltre, la Fiorentina non vorrebbe vendere la sua punta. Per prenderlo bisogna spendere la cifra della clausola di rescissione. 52 milioni di euro. O comunque avvicinarsi molto a quota 50.

Sull’ex Juve, a quanto pare, potrebbe riaccendersi l’interesse della Premier. Kean sarebbe giudicato ora maturo per giocare in una big inglese. La Viola ha già praticamente preso Dzeko. E questo potrebbe essere un indizio che porta alla cessione dell’attaccante cresciuto nella Juventus. Per Kean si è già parlato di una proposta arrivata dall’Al-Qadsiah e di un sondaggio dal Milan.