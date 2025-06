Nuovo colpo dell’Inter: Chivu in emergenza, parte subito per il Mondiale

La situazione infortuni in casa nerazzurra potrebbero costringere il club di viale della Liberazione ad accelerare su un colpo per il Mondiale per Club

Sono giorni di riflessioni in casa Inter. L’infortunio di Thuram ha confermato una sorta di emergenza nel reparto offensivo. Il francese si è fermato per un leggero affaticamento muscolare e salterà l’Urawa. Taremi è ancora in Iran per la guerra e Pio Esposito e Carboni arrivano da infortuni. Per questo motivo in viale della Liberazione si starebbe ragionando sulla possibilità di andare a rinforzare il reparto sin da subito.

Il regolamento della FIFA, infatti, consente ai club di operare delle modifiche all’organico dal 27 giugno al 3 luglio. I club sono autorizzati ad effettuare un massimo di sei variazioni e tra queste sono compresi anche due nuovi acquisti. Quindi, in caso di passaggio del turno, l’Inter agli ottavi di finale (in programma tra il 30 e il 1 luglio) potrà presentare dei volti nuovi. L’idea in viale della Liberazione c’è, anche se per adesso non si hanno delle certezze sulla chiusura dell’operazione.

Calciomercato Inter: nuovo rinforzo per il Mondiale per Club?

In questo momento la priorità dell’Inter è passare il turno. Il pareggio contro il Monterrey mette sicuramente in dubbio la qualificazione agli ottavi. Servirà non sbagliare con l’Urawa e subito dopo ottenere un risultato positivo con il River per riuscire ad ottenere il pass. Subito dopo si guarderà alla possibilità di andare a rinforzare la rosa e portare un giocatore a disposizione di Chivu per completare il reparto offensivo.

Mercato Inter: Bonny sempre più vicino

Il prossimo colpo di calciomercato dell’Inter è quello di Bonny. L’accordo con il Parma è praticamente fatto. Si parla di una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ma non si esclude l’inserimento si una contropartita. Il nome in cima alla lista è quello di Sebastiano Esposito. In un primo momento si era parlato di una fumata bianca a luglio anche se, vista la situazione in attacco, sta prendendo piede l’ipotesi di un arrivo per il Mondiale per Club.

Bonny in questo momento si trova in vacanza. Ma l’idea è quella di un rientro in forma con una sola settimana di allenamento. Quindi si è pronti a chiudere l’operazione per consentire all’Inter di avere un rinforzo importante in attacco e dare una alternativa in più a Chivu.

La volontà del giocatore è quella di trasferirsi all’Inter e questo rende sempre più probabile una chiusura già nei prossimi giorni, in modo da avere Bonny arruolabile per gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Prima Bonny, poi Hojlund

L’Inter non si fermerà a Bonny in attacco. Nei piani c’è anche Hojlund. La trattativa con il Manchester United non è semplice e per questo motivo l’operazione molto probabilmente si definirà dopo il Mondiale per Club.