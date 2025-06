Si chiude a 8 milioni: dall’Inter al Como, Fabregas decisivo

Solita storia: per comprare, bisognerà vendere. Anche in attacco c’è bisogno di sfoltire. Esce anche il canterano

Taremi, ancora bloccato in Iran, è alle prese con drammi di una certa gravità: cercarsi una nuova squadra, sarà l’ultimo dei suoi problemi al momento. Per una sua eventuale cessione bisognerà dunque aspettare. E non si sa quanto e con quali prospettive di successo.

Sono in bilico anche i fratelli Esposito e Valentin Carboni. Solo degli exploit al Mondiale per Club potrebbero spingere la società a trattenerli. In caso contrario, Pio e Carboni usciranno in prestito. Sebastiano andrà ceduto a titolo definitivo. Dopo troppi prestiti infruttuosi, l’ex Empoli è arrivato all’ultimo anno di contratto con l’Inter ed è ora trattato come pedina di scambio per far abbassare il prezzo di Bonny.

Nel frattempo, l’Inter pensa a un attacco rinnovato. Dopo aver già salutato Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi svincolati dopo la scadenza di contratto, la dirigenza vorrebbe ottenere un minimo guadagno dalla cessione di Esposito.

A quanto pare, il classe 2002 avrebbe già ricevuto parecchie manifestazioni di interesse da parte di club in Serie A. L’Inter, invece, lo ha proposto al Parma come possibile contropartita all’interno dell’affare Bonny. I ducali avrebbero già risposto con un’apertura.

Esposito al Como di Fabregas: il punto

Ma c’è anche un altro club pronto a muoversi per Sebastiano Esposito. Si tratterebbe del Como di Cesc Fabregas. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’interesse dei lariani per Esposito sarebbe concreto. L’Inter lo valuta circa 7-8 milioni di euro: un prezzo più che abbordabile per il ricco Como. Sembra che l’allenatore spagnolo abbia molta stima per il canterano nerazzurro: è l’attaccante versatile e tecnico con cui crede di poter ottenere grandi risultati.

L’entourage dell’attaccante potrebbe protendere per questa soluzione: il Como è un’ottima piazza, con un progetto che mira all’Europa e non solo alla salvezza. La valutazione di Sebastiano Esposito è così bassa perché è in scadenza. Inoltre, anche nella scorsa stagione, è calato nella seconda parte del campionato (come tutto l’Empoli, per essere corretti). Eppure anche il Parma lo valuta al massimo 7 milioni. E per Bonny, quasi quasi, gli emiliani preferirebbero 25 milioni cash senza contropartita.

Eppure Esposito è un attaccante che sa giocare la palla, cucire il gioco, tirare i piazzati e inventarsi il numero. Statisticamente, sia quest’anno in A che l’anno scorso in B, ha segnato più di Bonny… ma ha anche dimistrato di essere lontano dall’esplosione che in molti prevedevano come cosa scontata per lui qualche anno fa.

Bonny, per quanto ha fatto vedere, sembra più pronto all’affermazione definitiva rispetto al canterano nerazzurro. In più, ha caratteristiche che potrebbero rivelarsi ppiù utili all’Inter di quelle di Sebastiano. Sul campano pesano anche tutte le possibilità sprecate con i prestiti, dove ha fatto bene solo a sprazzi.

In ogni caso, Bonny potrebbe essere un’esplicita richiesta di Chivu, che lo conosce bene. L’Inter sta cercando di accontentarlo avvicinandosi a un’offerta da 22 milioni di euro più qualcosina come bonus. Sembra esserci già un’intesa, con o senza Sebastiano Esposito come contropartita.

L’Inter ha, per ora, maggiore fiducia in Pio. L’ex Spezia è seguito da mezza Serie A. Dal Napoli alla Fiorentina, dalla Lazio al Sassuolo. Ma non si sanno ancora quali siano le intenzioni dei nerazzurri per il classe 2005.