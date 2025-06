Tutto tace all’Inter, rischia di saltare il colpo: il conto alla rovescia sta per scadere

Alle spalle la sfida col Monterrey, l’Inter pianifica le prossime mosse: il colpo tanto atteso rischia di saltare, intreccio in Serie A

Non è iniziata propriamente nel migliore dei modi l’avventura di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Il pari in rimonta contro il Monterrey, all’esordio nel Mondiale per Club, non ha di certo fatto felice il tecnico rumeno che attende nel frattempo riscontri dalla dirigenza.

Il calciomercato estivo era e rimane la chiave fondamentale per sbloccare il potenziale del gruppo nerazzurro, apparso scarico dopo aver chiuso l’era Inzaghi. Servirà tempo e pazienza, oltre alle tante idee che il presidente Marotta è pronto a trasformare in operazioni concrete da qui ai prossimi mesi.

Sucic e Luis Henrique sono stati solo un piccolo ‘anticipo’ su quanto i tifosi nerazzurri si aspettano di vedere, di nuovo, prossimamente ad Appiano Gentile. E così la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe, molto presto, ritrovarsi a dover prendere una delicata decisione che rischia di ripercuotersi sulle scelte di un altro club di Serie A.

Scambio in Serie A: dipende tutto dall’Inter

Al momento tutto o quasi sembra congelato per quel che concerne il mercato interista. Nel frattempo, però, un altro club italiano sembra in attesa di capire una particolare mossa della dirigenza nerazzurra: si tratta del Bologna.

Il club emiliano sta prendendo in considerazione la possibile partenza della sua stella più luminosa, quel Dan Ndoye che già in passato è stato accostato alle big del nostro calcio: Inter compresa.

Per rimpiazzare il talento svizzero, la dirigenza rossoblù secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, starebbe valutando un profilo in particolare che negli ultimi mesi ha giocato in prestito al Milan: Riccardo Sottil. L’ala, classe ’99, viene considerata perfetta per succedere a Ndoye.

La strategia del club emiliano potrebbe basarsi sull’idea di uno scambio: in questo caso, però, tutto dipenderebbe dall’Inter. Il motivo? Perché il giocatore in questione, da ‘sacrificare’ per arrivare al figlio d’arte, sarebbe Giovanni Fabbian, sul quale i nerazzurri mantengono un diritto di ricompra.

Inter-Bologna, la decisione di Marotta su Fabbian

Il colpo Sottil per il Bologna rimane, al momento, in ghiaccio: servirà attendere una decisione del club di Oaktree. L’Inter, dopo aver ceduto Fabbian ai felsinei un anno fa per appena 5 milioni di euro, hanno una prelazione per riportarlo ad Appiano Gentile con una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

C’è una data, entro la quale la dirigenza nerazzurra dovrà in un modo o nell’altro prendere la decisione definitiva: 30 giugno 2025. Poco più di una settimana a disposizione di Marotta per fare le dovute valutazioni: o Fabbian tornerà subito all’Inter per 12 milioni o potrebbe finire a Firenze, nel già anticipato scambio con Sottil.

Già in passato si è parlato come la possibilità del ritorno del centrocampista classe 2003 fosse concreta, a maggior ragione dopo la positiva annata alla corte di Italiano: Fabbian, che a Bologna guadagna appena 400mila euro all’anno, ha collezionato 4 reti ed 1 assist vincente in 41 apparizioni con la maglia rossoblù, tra campionato e coppe.