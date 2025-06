Urla di Chivu in America: le 2 caratteristiche che cerca sul mercato

Cristian Chivu ha le idee ben chiare sugli sviluppi che potrebbe avere la sua Inter: le due caratteristiche che cerca sul mercato

La prima uscita contro il Monterrey ha diviso tutti i tifosi dell’Inter. Di sicuro, nessuno può essere contento per un risultato che lascia l’amaro in bocca per quanto hanno creato i nerazzurri, ma si sono anche visti dei principi di gioco importanti, che potrebbero lasciare ampi spiragli per un futuro florido.

Certo, il nuovo allenatore non può essere abbandonato, anzi dovrà essere supportato a parole e nei fatti con un grande calciomercato. Alcune indicazioni in tal senso sono arrivate anche dall’esordio contro i messicani: innanzitutto, si proseguirà con il 3-5-2, ma si potrebbe sperimentare in maniera sempre più concreta anche il 3-4-2-1 che già Inzaghi aveva provato nel finale di stagione.

Durante la partita, poi, anche le indicazioni date dal tecnico hanno lasciato trasparire ciò che chiedeva alla squadra e, di conseguenza, anche ciò che servirebbe sul calciomercato. In campo ha urlato spesso “veloce” quando si doveva far girare il pallone e “punta”, soprattutto quando Mkhitaryan aveva campo davanti e poteva far male nell’uno contro uno alla difesa avversaria.

Chivu ha bisogno di velocità e di chi salta l’uomo: i nomi

Chi pensava che Chivu avrebbe blindato la difesa e riempito il campo di muscoli si sbagliava di grosso. Il tecnico sa bene che la qualità è la base per le squadre che vogliono vincere e giocare bene, per cui sta puntando molto sulla riaggressione e sulla fluidità di gioco.

Proprio per questo, serve aumentare il livello della mediana e delle mezzali. Nicolò Barella, una volta che sarà tornato in forma, è perfetto per il calcio che vuole giocare il tecnico rumeno. Lo sarebbe anche Hakan Calhanoglu, per cui però le sirene di calciomercato potrebbero non essere finite.

Il vero ruolo su cui l’Inter dovrà investire è quello relativo l’erede di Mkhitaryan. In questo senso, Nico Paz resta il primo nome in lista, anche se è molto difficile arrivare all’argentino, visto che sono in ballo sia il Como, sia il Real Madrid. Occhio anche a Bernabé, molto bravo sia nel dribbling nello stretto, sia nella rifinitura del gioco e che Chivu ha già impiegato come mezzala di qualità a Parma. Ovviamente, nel corso del calciomercato, i nerazzurri potrebbero puntare anche profili simili.