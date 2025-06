Calhanoglu venduto al Galatasaray, arriva l’annuncio social: “Grazie di tutto”

Il futuro del centrocampista turco continua ad essere al centro di diverse voci. Il club di Istanbul non molla la pista che porta al regista nerazzurro

Sono giorni di riflessioni in casa Inter per il futuro di Calhanoglu. Il giocatore turco è concentrato principalmente sul Mondiale per Club, ma il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione.

In viale della Liberazione non si è mai chiuso ad una possibile partenza del turco davanti ad una proposta importante. L’interesse del Galatasaray è reale, anche se per adesso non c’è una vera e propria trattativa.

C’è da dire che per il momento il giocatore non ha forzato la mano. Calhanoglu non ha mai nascosto la volontà di tornare in Turchia anche per una proposta intorno ai 10 milioni di euro. Ma il regista nerazzurro preferisce fare in modo che a risolvere la questione siano direttamente i club.

La posizione dell’Inter su Calhanoglu

Al momento l’Inter ha una posizione molto chiara su Calhanoglu. Nessuna chiusura al trasferimento del turco, ma la proposta deve essere importante. I nerazzurri, infatti, sono pronti a dare il via libera alla partenza solo davanti ad una offerta intorno ai 25-30 milioni di euro.

I tifosi hanno ‘metabolizzato’ il possibile addio del turco

Una partenza pesante per l’Inter, ma che i tifosi hanno già metabolizzato. Sulla nostra pagina Facebook sono molti gli utenti nerazzurri che si sono detti favorevoli ad un eventuale addio di Calhanoglu. “Se il giocatore vuole ritornare a casa è giusto accontentarlo. Ciao e grazie Chala“, scrive Andrea Franco.

Un pensiero condiviso anche da Roby Ranocchiari: “Eternamente grato per quello che ha dato all’Inter e se vuole tornare a casa a fine carriera va bene. Grazie Calhanoglu“.

Mentre Lanfranco Bedani ha precisato: “Delusi no perché bene o male è una decisione di cuore. Saremo solo dispiaciuti. Comunque vada gli auguriamo il meglio“.

Troppe notizie su Calhanoglu e lui non mi pare abbia voglia di smentire. Si perde un giocatore importante soprattutto in serie A, ma tenerlo con zero stimolo non ha senso. Ma qui credo ricaveremo molto meno di quanto avremmo dovuto, perché lo scorso anno andava ceduto. — olocinicoic⭐️⭐️🖤💙 (@Ciocio93) June 20, 2025

Diciamo che dopo le “sorprese” Lukaku, Skriniar e Inzaghi sarebbe poco simpatico che la società rimanesse “sorpresa” anche da Calhanoglu.#inter — il Viga (@lore_viga) June 20, 2025

Inter-Calhanoglu, addio sempre più vicino?

L’addio di Calhanoglu all’Inter sembra essere sempre più vicino. Subito dopo il Mondiale per Club, la trattativa con il Galatasaray dovrebbe entrare nel vivo per la cessione del turco.