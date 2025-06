Pazzesco Dimarco, che bufera: “Si accascia a terra. Sta a pezzi”

Non è un periodo facile in casa nerazzurra. Nelle ultime ore sta facendo molto discutere un video che è diventato virale sui social

Archiviato il pareggio contro il Monterrey, l’Inter sta preparando la sfida contro i giapponesi dell’Urawa. Serve una vittoria per non complicare ancora di più il cammino nel Mondiale per Club. Intanto, però, nelle ultime ore sta facendo molto discutere un video pubblicato sui social che ritrae Dimarco accasciarsi durante l’allenamento.

Un filmato che ha portato i tifosi a sottolineare come il terzino non si regga in piedi. Da sottolineare che si tratta di un filmato che ritrae la conclusione dell’allenamento e anche i suoi compagni a fine azione si fermano stremati. Insomma, niente di preoccupante e Dimarco sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro l’Urawa. Una presenza fondamentale visto che il giocatore è fondamentale per dare una continuità al lavoro fatto lo scorso anno.

Dimarco e il dubbio sulla condizione fisica

Non è la prima volta che Dimarco finisce nel mirino dei tifosi per una condizione fisica non ottimale. Da gennaio in poi il terzino ha manifestato delle difficoltà, tanto che molti supporters avevano chiesto la panchina per il terzino. Ed ora questo nuovo video che ha fatto ritornare l’esterno in una bufera social.

I tifosi contro Dimarco: “Inizierei a fare le riflessioni”

Il nuovo video con Dimarco che si accascia a terra ha fatto molto discutere sui social. “Dimarco corricchia, si ferma stremato e si accascia in allenamento“, scrive Raffaele Caruso. Ancora più duro Roberto: “Io su di lui inizierai a fare riflessioni, perché non è accettabile che si stanchi subito“.

Pietro Bellini boccia in maniera definitiva l’esterno: “Non c’è nessuna riflessione da fare, non può essere il titolare dell’Inter nel ruolo di esterno sia per mancanza di caratteristiche fondamentali (non è in grado di saltare un uomo o di puntare un avversario) sia per carenze fisiche inconcepibili (non esiste che duri 50’), AFUERA“.

“Dovreste indagare e chiedere voi giornalisti. Non è possibile che un atleta di 27 anni sia in queste condizioni, da un anno a questa parte. Cosa combina? Non si allena? Non fa vita da atleta? Qualcosa sotto c’è. Dopo 10 minuti, di ogni partita, è distrutto“, il pensiero di Luca.

Dimarco corricchia, si ferma stremato e si accascia in allenamento. https://t.co/gbvwFbEAoa — Raffaele Caruso (@raffaelecaru) June 19, 2025

Io su di lui inizierai a fare riflessioni, perché non è accettabile che si stanchi subito — Roberto ⭐⭐ (@Roberto23186246) June 19, 2025

non c’è nessuna riflessione da fare, non può essere il titolare dell’inter nel ruolo di esterno sia per mancanza di caratteristiche fondamentali (non è in grado di saltare un uomo o di puntare un avversario) sia per carenze fisiche inconcepibili (non esiste che duri 50’), AFUERA — Pietro Bellini (@PietroBellini7) June 19, 2025

Dovreste indagare e chiedere voi giornalisti. Non è possibile che un atleta di 27 anni sia in queste condizioni, da un anno a questa parte. Cosa combina? Non si allena? Non fa vita da atleta? Qualcosa sotto c’è. Dopo 10 minuti, di ogni partita, è distrutto. — Luca (@LucaParisi20) June 19, 2025

Un non atleta che manderei volentieri via. A certi livelli inaffidabile. — Filippo92⭐⭐ (@Filippo923) June 19, 2025

Questo ha finito la carriera, può giocare solo in serie inferiori ma forse nemmeno in B ..

E Manco in Arabia lo vogliono uno così — Interista1987insmokingbianco (@Interista111187) June 19, 2025

bollito a 27 anni — Johnny Quid (@AleAlfa73) June 19, 2025

DIMARCO VATTENE — François Citron 💔 (@FrancoisCitron) June 19, 2025

Sta a pezzi — Marco Palma (@Marcopalmaxv) June 19, 2025

Dimarco a disposizione contro l’Urawa

Il video di Dimarco non allarma Chivu. Il giocatore sta bene e sarà a disposizione contro l’Urawa. Poi spetterà al tecnico nerazzurro decidere se schierarlo titolare oppure lasciarlo in panchina.