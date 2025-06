Calhanoglu al Galatasaray, Marotta apre: “Il malessere nel rimanere all’Inter…”

Il presidente dell’Inter ha risposto anche su Bonny prima della sfida con gli Urawa Reds

Prima di Inter-Urawa Reds, seconda partita della fase a gironi del Mondiale per Club, ha parlato anche Beppe Marotta. Il presidente nerazzurro è uscito allo scoperto sulla questione Calhanoglu, assente pure stasera a causa di problemi fisici. Come ormai noto, il centrocampista turco è al centro dei rumors di calciomercato, con il Galatasaray che punta a portarlo a Istanbul.

“Siamo costantemente in contatto con lui perché stiamo qui insieme – le parole di Marotta a ‘Dazn’ – E da parte sua non registro alcun malessere nel rimanere all’Inter. Parliamo di un calciatore che ha sempre dimostrato grande rispetto e professionalità, non abbiamo nulla da rimproverare.

Sono voci tipiche del calciomercato – ha aggiunto Marotta, il quale non chiude alla possibilità di una cessione del play turco – e sono voci ingrandite da questa competizione ufficiale. Alcune sono anche capziose. Calhanoglu fa assolutamente parte del progetto tecnico, a meno che non manifesti l’intenzione di andare via. Cosa che finora non si è verificata”.

A ‘Sport Mediaset’, invece, Marotta ha risposto su Bonny, ormai a un passo dall’Inter: “Se si può concludere già qui negli Stati Uniti? Forse no, ma è un giocatore che è dentro nel nostro taccuino, però non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito e lo faremo con calma. È da vedere la volontà del Parma, ma non nascondo che interessa”.