Mezza rivoluzione Chivu: nuovo modulo contro l’Urawa Reds

È tempo di seconda partita al Mondiale per Club per l’Inter. Contro i giapponesi non sono ammessi errori per sperare in una qualificazione

Vincere per poi giocarsi tutto l’ultima giornata contro il River Plate. Dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey, l’Inter ha un solo risultato a disposizione in questa seconda giornata. I giapponesi dell’Urawa all’esordio sono usciti sconfitti dagli argentini e non rappresentano, almeno sulla carta, un ostacolo importante. Ma servirà comunque la migliore squadra per riuscire ad ottenere il primo successo.

Per farlo Chivu starebbe ragionando su una mezza rivoluzione rispetto alla prima uscita e soprattutto all’Inter di Inzaghi. Un modulo diverso che è dovuto sia all’emergenza in attacco, ma anche a rendere la squadra leggermente più imprevedibile. Da capire se sarà un qualcosa di momentaneo oppure il tecnico romeno lo confermerà in futuro.

Inter: recuperato Pio Esposito

La buona notizia per l’Inter, visto che Thuram è out per l’affaticamento ai flessori, è il recupero di Pio Esposito. La conferma è arrivata da Chivu in conferenza stampa: “Sono curioso di vederlo. Si è ripreso, ha fatto due allenamenti con noi e giocherà. Resta da capire se dall’inizio o a partita in corso“. La sensazione è che subentrerà, ma non sono escluse delle sorprese.

Chivu: "Stiamo rimanendo sulle cose fatte per non togliere certezze. Vogliamo passare il turno. Pio Esposito? Lo conosco da quando ha 13 anni e mezzo, ora lo vedo più maturo dal punto di vista umano e sportivo. Contro l'Urawa giocherà, dall'inizio o a partita in corso".

Inter-Urawa Reds, le scelte di Chivu

Per questa sfida Chivu dovrebbe schierarsi con un inedito, almeno per quanto riguarda l’Inter, 3-4-2-1. In porta confermatissimo Sommer. La prima novità è in difesa. Turno di riposo per Acerbi. Toccherà a de Vrij completare il terzetto difensivo formato anche da Pavard e Bastoni.

A centrocampo tornerà Dimarco a sinistra mentre a destra agirà Luis Henrique visto che Dumfries è ancora out per infortunio. In cabina di regia ci sarà Asllani. Per Sucic seconda panchina. Barella inamovibile affiancherà l’albanese mentre per Mkhitaryan ci potrebbe essere spazio a gara in corso.

La novità più importante sono i due giocatori alle spalle della prima punta. Rispetto al Monterrey, Sebastiano Esposito dovrebbe agire con Zalewski alle spalle di Lautaro. Panchina, quindi, per Pio Esposito.

Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni della sfida fra Inter e Urawa:

Inter (3-4-2-1): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Enrique, Barella, Asllani, Dimarco; Zalewski, Esposito S.; Lautaro. All. Chivu

Urawa Reds (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara H., Danilo Boza, Hoibraten, Ogiwara; Gustafson, Yasui; Kaneko, Matheus Savio, Watanabe; Matsuo. All. Skorza