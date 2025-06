Renato Veiga all’Inter: ecco lo scambio proposto dal Chelsea

Il centrale portoghese potrebbe subito fare ritorno in Serie A: chiamata ai nerazzurri, do ut des per l’ex Juventus

Il focus dell’Inter, da qui ai prossimi mesi, sarà anche sulla difesa. L’opzione rinnovo annuale fatta scattare per Acerbi, Darmian (entrambi sono a rischio taglio) e de Vrij, non chiude le porte ad uno-due colpi importanti al centro della retroguardia interista.

L’ultima idea arriva da Londra e parla di un giocatore che ha appena lasciato la Serie A ed in particolar modo la Juventus: potrebbe fare ritorno prima del previsto. Renato Veiga ha vissuto sei mesi con addosso la maglia bianconera.

La Juventus, dopo averlo prelevato in prestito oneroso dal Chelsea – per 4,5 milioni di euro – ha deciso di prendere una strada differente per potenziare la difesa, rispendendo a Londra il talento portoghese. Dopo il messaggio del centrale al popolo bianconero, ora Veiga cerca nuova sistemazione: non rientra, infatti, nei piani del Chelsea.

Renato Veiga all’Inter: ecco chi vuole Maresca

Secondo ‘Tribalfootball.com’ il Chelsea avrebbe intenzione di lasciar partire ben 9 giocatori in estate, per una vera e propria rivoluzione. Da Kepa a Sterling arrivando, appunto, proprio fino a Renato Veiga. E così la dirigenza londinese vorrebbe approfittare del suo ritorno per ‘piazzarlo’ in uno scambio che sarebbe clamoroso.

Il centrale, ex Sporting e Basilea, di nuovo in Serie A, stavolta all’Inter, per uno dei big di Chivu che il Chelsea sogna di mettere sotto contratto da tempo. Non è infatti un mistero che la società nerazzurra sia a caccia di giovani difensori per rinnovare e svecchiare il reparto arretrato, che nell’ultima stagione qualche gol di troppo l’ha preso. E così l’idea che arriverebbe dall’Inghilterra sarebbe decisamente clamorosa.

Da Londra Milano, biglietto di sola andata. Il Chelsea valuta Renato Veiga intorno ai 20-25 milioni di euro ed il suo cartellino verrebbe sfruttato in buona parte per andare all’assalto di Yann Bisseck, da tempo tra i nomi circolati come potenziali addii in casa nerazzurra. Il difensore tedesco piace tanto all’estero, soprattutto in Premier League dove i ‘Blues’ restano in primissimo piano.

Scambio Veiga-Bisseck: la posizione dell’Inter

Non è quindi da escludere una possibile operazione di scambio, almeno nelle intenzioni del club che ha recentemente vinto l’Europa League e che sarà certamente tra le protagoniste della prossima Champions. L’Inter, in un momento particolare della sua storia dopo la fine del ciclo Inzaghi, sta pensando di cambiare tanto e gettare basi solide per il futuro.

Il 21enne portoghese potrebbe rappresentare un’operazione lungimirante, anche se perdere una garanzia come Bisseck – che conosce benissimo la Serie A e di anni ne ha solo tre in più – potrebbe non essere la scelta ideale. Molto dipenderà dall’inevitabile conguaglio che il Chelsea potrebbe (o meglio, dovrebbe) mettere sul piatto per arrivare alla valutazione del nazionale tedesco che, ad oggi, si attesta in oltre 40 milioni di euro.

Gli stipendi dei due difensori, al momento, sono praticamente identici: 1,5 milioni a stagione, con il contratto di Bisseck che scadrà nel 2029 mentre Renato Veiga rimane legato al Chelsea addirittura fino al 2031. Al momento, dunque, pare complicato pensare ad un addio dell’ex Colonia, soprattutto in un’idea di scambio che sembra evidentemente favorevole più al club di Londra che ai nerazzurri.