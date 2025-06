Un campione del mondo per Chivu: affare Inter da 24 milioni

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista un ex Serie A. Tutti i dettagli

L’obiettivo dell’Inter è chiaro: tornare a vincere. La dirigenza ha puntato su un tecnico giovane, che ha mostrato un buon calcio a Parma e che può aprire un ciclo importante sulla panchina nerazzurra. L’idea di fondo è evidente: serve dimenticare un’annata sfortunata.

A Chivu la possibilità di ripartire da una grande, che in un anno ha solo sfiorato Scudetto e Champions League. Colpa del destino, qualcuno parlerebbe invece di dettagli. Dettagli che la dirigenza non vuole più lasciare al caso, a partire dalle prossime mosse da compiere in sede di calciomercato. Un’estate rovente che, di fatto, si è aperta in anticipo con le firme di due calciatori che rappresenteranno armi importanti per l’Inter che verrà: Petar Sucic e Luis Henrique.

Solo un assaggio di ciò che Marotta e Ausilio hanno in mente per supportare al meglio Chivu, metterlo nelle condizioni di fare il suo calcio e portare, evidentemente, i risultati che sono mancati nell’ultimo anno dell’era Inzaghi. A tal proposito potrebbe farsi strada una clamorosa idea.

Inter, ritorno da urlo: ecco il campione del mondo

Uno dei temi che sta tenendo in ansia il popolo nerazzurro riguarda il centrocampo ed il corteggiamento che il Galatasaray, a distanza, sta portando avanti nei confronti di Hakan Calhanoglu.

A tal proposito, indipendentemente, dal destino del turco, occhio al colpo da urlo. Quel colpo che potrebbe prendere le sembianze di Rodrigo De Paul, da anni pallino dei vertici nerazzurri e Campione del Mondo con l’Argentina nel 2022.

De Paul porterebbe senz’altro grande esperienza e qualità a centrocampo: nonostante la concorrenza a Madrid, è diventato negli anni un perno imprescindibile per Diego Simeone.

Inter, finalmente de Paul: così è un affare

Il contratto di De Paul con l’Atletico Madrid è in scadenza il 30 giugno 2026 e senza rinnovo – al momento un’eventualità abbastanza remota – il 31enne argentino finirebbe per partire subito, con l’idea dei ‘Colchoneros’ di monetizzare.

Nonostante i soli 12 mesi di contratto, però, la società spagnola non avrebbe intenzione di scendere sotto i 24 milioni di euro: una cifra non esagerata e nelle potenzialità dell’Inter.

Lato stipendio, De Paul guadagna 3,2 milioni netti a stagione (praticamente la metà di Calhanoglu), non sarebbe quindi un problema troppo grande accontentarlo in tal senso. Il problema di De Paul è che ha 31 anni, e sappiamo bene come Oaktree non vuole che vengano più fatti investimenti per calciatori non più giovani e, di conseguenza, non rivendibili.