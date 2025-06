Inter e Milan, affare caldo: le cifre ufficiali di Pio Esposito

Possibile derby di calciomercato. Le due squadre seguono da vicino un calciatore e non è da escludere che ci possa essere il coinvolgimento di Esposito

La priorità dell’Inter in questo momento è il Mondiale per Club. I nerazzurri vogliono andare avanti nella competizione anche per guadagnare cifre economiche importanti. Ma il calcio giocato non ferma il lavoro dei dirigenti. La società è molto attiva sul calciomercato e presto sono attese delle novità.

Sono diversi i giocatori sulla lista di Marotta e Ausilio. C’è la necessità di rinforzare tutti i reparti viste anche le diverse partenze che ci sono state o che avverranno subito dopo il Mondiale per Club. Ci attendiamo, quindi, una rosa diversa da quella vista fino ad oggi negli Stati Uniti e magari anche più completa in diversi ruoli. Chivu spera di poter lavorare da fine luglio con la squadra che affronterà una stagione molto impegnativa.

Calciomercato Inter: sfida al Milan, i dettagli

L’Inter si prepara a rinforzare la rosa e per farlo dovrà battere la concorrenza del Milan. I rossoneri si sono mossi concretamente su un obiettivo dei nerazzurri avvicinando in parte la richiesta da parte del club di appartenenza. Marotta, però, vuole sfruttare i buoni rapporti con la squadra per provare ad anticipare i cugini.

Mercato Inter: Leoni resta un obiettivo e su Pio Esposito…

L’Inter non molla la pista che porta a Leoni. Secondo le informazioni di transfermarkt, il difensore classe 2006 ha un valore intorno ai 18 milioni di euro. Il Parma, però, ne chiede intorno ai 25. Per il momento nessuno si è avvicinato alla richiesta dei Ducali, ma i 15 più Colombo messi sul piatto dal Milan potrebbero sbaragliare la concorrenza. Non è da escludere un possibile rilancio di Marotta approfittando anche del tavolo aperto con gli emiliani per Bonny.

Altro tema che tiene banco in casa nerazzurra è quello di Pio Esposito. Il classe 2005, che secondo transfermarkt ha una valutazione di 25 milioni, ha fatto bene contro gli Urawa Reds e una sua permanenza non è da escludere. Ma ci devono essere delle garanzie sul suo utilizzo.

Per questo motivo, soprattutto con l’arrivo di Bonny e Hojlund, la sua partenza è da tenere in considerazione. E chissà se, nonostante l’interesse di squadre che giocano in Europa, l’Inter deciderà di giocare il prestito di Pio Esposito al Parma (ai ducali piace già molto il fratello Sebastiano: l’affare può andare in porto a titolo definitivo) per sbloccare l’arrivo di Leoni e anticipare il Milan.

Da Leoni a Esposito: il mercato entra nel vivo

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. Bonny, Hojlund, Leoni e Pio Esposito sono solo alcuni dei nomi su cui i nerazzurri dovranno prendere decisioni importanti. Per molti di loro, comunque, il discorso è rinviato a dopo il Mondiale per Club.