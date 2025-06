Tre giornate di Squalifica e Dimarco: UFFICIALE, niente Inter-River Plate

Archiviato il successo contro gli Urawa Reds, i nerazzurri stanno già pensando al River Plate: sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale

L’ultimo turno ha sorriso all’Inter che ora vede la qualificazione agli ottavi di finale più vicina. Il pareggio con il Monterrey all’esordio sembrava aver complicato il cammino dei nerazzurri, ma la vittoria contro gli Urawa Reds e la frenata del River Plate ha rimesso le cose in ordine ed ora il destino è nelle mani degli uomini di Chivu.

Il successo contro giapponesi è comunque ormai un ricordo. L’Inter sta già pensando alla sfida in programma fra mercoledì e giovedì contro il River Plate. Serve non sbagliare per ottenere il pass agli ottavi di finale ed ottenere forse l’obiettivo minimo della vigilia. Naturalmente con il cambio in panchina in casa nerazzurra si è deciso di pensare partita dopo partita e non alzare troppo l’asticella perché le risposte del campo non si conoscevano.

Inter agli ottavi di finale se…

Due risultati su tre a disposizione per l’Inter. La vittoria contro gli Urawa Reds ha permesso all’Inter di salire a quota quattro punti agguantando in classifica il River Plate. Monterrey a 2 mentre i giapponesi sono fermi a zero. I nerazzurri passerebbero il turno sia con una vittoria che con un pareggio. L’unica combinazione che vedrebbe gli uomini di Chivu fuori dai giochi è la sconfitta con il River e la vittoria del Monterrey.

Inter-River Plate: diverse le assenze

Buone notizie in casa Inter in vista del River Plate. I nerazzurri hanno recuperato Dumfries e nei prossimi giorni valuteranno con attenzione le condizioni di Thuram. La possibilità di averlo a disposizione c’è, ma non si prenderanno rischi visto che gli ottavi di finale sono sempre più vicino.

Da capire Dimarco. L’esterno nerazzurro ormai da qualche settimana sembra essere in grande difficoltà e quindi non si esclude per lui un turno di riposo con Carlos Augusto al suo posto e Bastoni titolare in difesa. Una turnazione obbligatoria quando le partite sono così ravvicinate.

Situazione completamente differente in casa River Plate. Gallardo dovrà inventarsi il centrocampo. Oltre a Castaño, espulso nell’ultimo match contro il Monterrey, il tecnico dovrà fare a mano anche di Perez e Galoppo, ammoniti nella sfida con i messicani e già in diffida.

L’Inter vuole gli ottavi

L’Inter proverà ad ottenere gli ottavi di finale a questi Mondiali per Club. Un traguardo importante anche dal punto di vista economico dei nerazzurri. In caso di passaggio del turno, l’avversario molto probabilmente sarà una fra Fluminense e Borussia Dortmund. Attenzione, comunque, alla sorpresa Mamelodi.