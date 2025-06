Chivu nei guai, serve un altro attaccante: “6 mesi per Thuram”

Il momento del francese continua a tenere banco in casa nerazzurra. I tifosi avanzano una richiesta alla società in vista del prossimo calciomercato

Anche contro gli Urawa Reds, l’Inter ha dimostrato qualche piccolo problema nel reparto offensivo. Gli attaccanti continuano a faticare e fra i tifosi c’è preoccupazione per le condizioni di Thuram. Il francese, ancora non al meglio dopo l’affaticamento ai flessori, quasi sicuramente salterà il River Plate. Assenza importante considerato che Lautaro dovrà continuare a stringere i denti ancora una volta.

Lo stop di Thuram ha portato i tifosi a criticare duramente il francese e sottolineare come il giocatore ormai da sei mesi non riesce più a ritornare ai suoi livelli. La richiesta da parte dei supporters è quella di riuscire magari a trovare un altro attaccante di livello per non fare i conti con magari una emergenza in attacco nel corso della stagione.

Inter: Thuram ancora ai box

C’è preoccupazione per le condizioni di Thuram. L’ennesimo infortunio lo terrà fuori anche con il River Plate ed ora fra i tifosi c’è il timore di dover fare ancora una volta i conti con una emergenza in attacco. E, se così fosse, servirà puntare su un nuovo rinforzo di livello in quel reparto.

I tifosi su Thuram: “Sono sei mesi che non si muove”

I post dei tifosi non sono così buoni nei confronti di Thuram. Alxleva scrive come il francese “è 6 mesi che non si muove ma nelle foto ride sempre, soprattutto quando perdiamo. Il nuovo Eto’o“. Un pensiero condiviso anche da L’Inter non è per tutti: “Thuram sono 6 mesi che ride soltanto.. 2 gol in campionato e ride. Via questi imbecilli voglio facce da Inter“.

Andrea avanza un dubbio: “Thuram tornerà mai giocare?“. La risposta naturalmente è positiva anche se ad oggi non abbiamo certezze sui tempi di recupero. L’ipotesi più probabile è quella di un ritorno a disposizione per l’eventuale ottavo di finale in programma fra il 30 giugno e il 1° luglio.

Ma comunque la situazione Thuram continua a tenere banco e il pensiero che sta prendendo piede fra i tifosi è quella di dover prendere un altro attaccante per non dover fare i conti con una nuova emergenza.

Strano Thuram è 6 mesi che non si muove ma nelle foto ride sempre, sopratutto quando perdiamo. Il nuovo eto’o — alxleva (@alxleva) June 23, 2025

Thuram sono 6 mesi che ride soltanto.. 2 gol in campionato e ride. Via questi imbecilli voglio facce da Inter — L’Inter non è per tutti.. (@amadridcero) June 23, 2025

Thuram tornerà mai giocare? — andrea (@andrea_leela) June 23, 2025

La posizione dell’Inter su Thuram

La posizione dell’Inter su Thuram è molto chiara. I nerazzurri puntano forte su di lui e sono convinti che il francese presto ritornerà ai livelli di inizio della scorsa stagione. Naturalmente la speranza è che ci possa essere un contributo maggiore anche dalle seconde linee per portare il transalpino a non dover fare gli straordinari.