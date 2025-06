‘Pacco’ Thuram, bye bye Inter: “40 milioni, tutta plusvalenza”

Il francese continua a far discutere dopo l’ennesimo infortunio. Il giocatore si è fermato e salterà la sfida contro l’Urawa Reds

L’Inter contro l’Urawa senza Marcus Thuram. L’affaticamento rimediato contro il Monterrey non consentirà al francese di essere a disposizione per la seconda sfida del Mondiale per Club. Assenza importante se si pensa che Pio Esposito ha appena recuperato da poco da un problema fisico e Carboni non gioca da mesi a causa del grave infortunio rimediato ad inizio stagione. Una situazione non semplice per Chivu che dall’inizio, a meno di sorprese dell’ultima ora, confermerà la coppia formata da Lautaro Martinez e Sebastiano Esposito.

Intanto, però, Thuram continua ad essere al centro di diverse polemiche. Negli ultimi mesi il francese non è sembrato nelle migliori condizioni possibili. Il suo apporto è mancato e l’Inter ha sentito la sua mancanza anche in termini di risultati. Una situazione che ha portato i tifosi nerazzurri a criticare duramente il transalpino nonostante sia stato uno dei migliori della stagione.

Thuram e le condizioni fisiche non ottimali

L’affaticamento ai flessori rimediato contro il Monterrey è la conferma di come la condizione fisica non è sicuramente delle migliori per Thuram. Il francese ha dovuto stringere i denti ad inizio stagione per un Lautaro non in condizione e riserve non all’altezza. Sforzi che alla fine sono stati pagati da aprile in poi quando l’attaccante ha pagato in termini di brillantezza.

L’annuncio sui social: “Thuram è da vendere”

Thuram negli ultimi giorni è stato molto criticato sui social dai tifosi. L’apporto del francese negli ultimi tre mesi è mancato e questo sicuramente ha avuto un peso importante anche sul finale di stagione dell’Inter. Il transalpino è stata l’arma in più nella prima parte dell’anno ed ora sta pagando un po’ gli sforzi.

Un calo di brillantezza e di condizione che facilita infortuni come l’affaticamento avuto contro il Monterrey. Non sono mancate critiche nei confronti del francese, ma il commento più duro è arrivato da Claudio Plazzotta, grande supporters nerazzurro oltre che giornalista di Italia Oggi.

“Ma che cacchio avrà sempre da ridere quel poveretto di Thuram? Due gol da dicembre. Pacco clamoroso da vendere a 40 milioni, tutti di plusvalenza“, scrive su X il giornalista di Italia Oggi facendo un chiaro riferimento al fatto che l’attaccante è arrivato a zero in nerazzurro.

Thuram al centro del progetto Inter

Le critiche non dovrebbero far cambiare il destino di Thuram. L‘Inter ha intenzione di continuare con il francese e una sua cessione non è in programma. Poi naturalmente il calciomercato è imprevedibile e se qualche club dovesse presentarsi con una proposta intorno agli 80 milioni, la situazione potrebbe cambiare.