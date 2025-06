Bocciato da Oaktree, l’Inter lo ha mandato alla Juve: accordo a 6 milioni l’anno

I nerazzurri hanno deciso di non puntare sul calciatore per questioni di costi, ma per lui l’arrivo in Serie A ci sarà con la maglia bianconera

Inter e Juventus, una sfida eterna sia sul campo che sul calciomercato. Sfide, ma anche intrecci come in quest’ultimo caso. I nerazzurri hanno deciso di non puntare sul calciatore per questioni di costi e i bianconeri sono adesso sempre più vicini alla fumata bianca.

Il passo indietro di Marotta e soci, dopo un consulto con Oaktree, ha permesso alla Juve di avere la strada libera, con l’arrivo di Comolli che ha consentito una nuova accelerata in direzione chiusura.

Il passo indietro da parte di Oaktree ha portato la Vecchia Signora ad accelerare per chiudere una operazione importante.

Mercato: David più vicino alla Juventus

L’Inter è stata una delle prime squadre a sondare in modo concreto la pista Jonathan David. Ci sono stati dei contatti diretti fra le parti, ma la richiesta del canadese è stata considerata troppo alta da parte di Oaktree. Commissioni e bonus alla firma elevati (una quindicina di milioni in tutto) e così i nerazzurri hanno fatto un passo indietro concreto sul calciatore.

Anche il Napoli si era interessato al giocatore, ma alla fine ha mollato definitivamente il calciatore. Un doppio no che ha spianato la strada alla Juventus. Comolli, che conosce molto bene il calcio francese, ha puntato forte su David ed ora il canadese è vicinissimo a vestire la maglia bianconera.

David e la Juventus hanno trovato un accordo di massima sull’ingaggio, circa 6 milioni a stagione. Ora bisognerà definire le commissioni e il bonus alla firma, ma c’è fiducia di arrivare all’accordo in breve tempo visto che il canadese è ancora svincolato e rischia di rimanere con il cerino in mano e magari firmare per una squadra che non è esattamente una big. Per lui c’è l’ipotesi Arabia sempre viva…